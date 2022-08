BOUCHERVILLE, QC, le 8 août 2022 /CNW Telbec/ - JAMP Pharma Corporation (« JAMP ») rappelle volontairement, par mesure de précaution, un lot de produits de comprimés d'atorvastatine, 40 mg, format 500 (lot MHC1403A) au niveau du détail (rappel de type 1).

Le 5 août 2022, JAMP a initié avec Santé Canada un rappel volontaire des comprimés PrJAMP-Atorvastatin 40 mg format 500 (lot MHC1403A) en raison d'une possible contamination du lot par des morceaux de latex lors des opérations de fabrication.

JAMP prend au sérieux les problèmes de conformité et ne prend aucun risque en matière de sécurité des patients. C'est pourquoi nous rappelons l'intégralité du lot de PrJAMP-Atorvastatine 40 mg (lot MHC1403A). Une enquête approfondie a été menée sur le site de fabrication pour comprendre les facteurs qui ont pu conduire à la situation actuelle. L'enquête a conclu qu'il s'agissait d'un incident isolé impliquant un morceau de gant en latex dans un produit fini.

L'atorvastatine est un médicament d'ordonnance utilisé pour traiter l'hypercholestérolémie et d'autres graisses (telles que les triglycérides) dans le sang, et pour prévenir les maladies cardiovasculaires telles que les crises cardiaques.

Énoncé de risque : Il existe un risque à utiliser du latex sur une personne sensible ou allergique au latex. On estime que l'allergie au latex touche 1 à 2 % de la population générale. Les réactions allergiques à la suite du contact avec le latex peuvent être aiguës ou retardées. Le latex est dérivé de la sève de l'hévéa, qui est utilisée pour fabriquer de nombreux produits que nous utilisons aujourd'hui. Le latex est omniprésent dans l'industrie de la santé, constituant une grande partie de l'équipement utilisé, notamment les cathéters, les ballons et, le plus souvent, les gants.

JAMP a déjà informé ses grossistes et distributeurs et organise les retours du lot concerné.

Les consommateurs ayant des questions concernant ce rappel peuvent contacter JAMP Pharma Corporation en appelant sans frais au 1-866-399-9091, poste 501, ou par courriel à [email protected]. Les consommateurs doivent communiquer avec leur médecin ou fournisseur de soins de santé s'ils ont éprouvé des problèmes pouvant être liés à la prise ou à l'utilisation du produit pharmaceutique visé par ce rappel. Les réactions indésirables ou tout autre problème rencontré avec l'utilisation de ce produit peuvent être signalés à Santé Canada en ligne, en utilisant le formulaire disponible sur ce site Web : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html.

À propos de JAMP Pharma Corporation

JAMP Pharma fait partie du Groupe JAMP Pharma, une entreprise privée québécoise dont le siège social est situé dans la région de Montréal. Ayant connu une croissance remarquable au cours des 10 dernières années, le Groupe JAMP Pharma est présent dans tous les segments du marché pharmaceutique, des produits en vente libre aux biosimilaires. JAMP Pharma possède un portefeuille de près de 300 molécules génériques et se place en tête de l'industrie pharmaceutique canadienne en termes de lancements de nouveaux produits génériques. Selon IQVIA, elle se classe également parmi les premières entreprises du pays en termes de volume annuel de prescriptions. Le Groupe dispose aussi d'une division Wampole-Laboratoire Suisse avec plus de 160 produits en vente libre, dont une large gamme de vitamines, de suppléments et de produits naturels, ainsi que des produits de prescription et de marque de sa filiale Orimed Pharma. La division BIOJAMP a récemment introduit son premier produit biosimilaire et a l'ambition de proposer l'une des offres les plus complètes sur le marché canadien.

1 Manufacturiers pharmaceutiques avec le plus haut volume de lancements de produits rapportés au Canada entre 2016 et 2021. Basé en partie sur les données obtenues sous licence d'IQVIA Solutions Canada, concernant le service suivant : CDH, MAT 2016/01 à 2021/12. Tous droits réservés. Cet énoncé n'est pas nécessairement celui d'IQVIA Solutions Canada Inc. ou de l'une de ses sociétés affiliées ou filiales.

2 Manufacturiers pharmaceutiques ayant le plus haut volume de prescriptions rapportées au Canada de 2017 à 2021. Basé en partie sur les données obtenues sous licence d'IQVIA Solutions Canada Inc., concernant le service d'information suivant : CompuScript, septembre 2017 à août 2021. Tous droits réservés. Cet énoncé n'est pas nécessairement celui d'IQVIA Solutions Canada Inc. ou de l'une de ses sociétés affiliées ou filiales.

