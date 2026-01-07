MONTRÉAL, le 7 janv. 2026 /CNW/ - Jacques Lamarre a pris connaissance du communiqué de presse émis par l'Ordre des ingénieurs du Québec en date du 7 janvier 2026, à la suite de la décision rendue par le Conseil de discipline.

M. Lamarre a déclaré : « J'accueille cette décision avec une profonde déception. Les événements des dernières années ont été pour moi humainement éprouvants, tant sur le plan personnel que professionnel. »

Documents connexes Jacques Lamarre commente la décision de l'Ordre des Ingénieurs du Québec

Il rappelle qu'il a toujours exercé ses fonctions avec la conviction d'agir dans l'intérêt de l'entreprise qu'il dirigeait et avec le souci de servir la profession et la société québécoise.

Dans sa lettre de démission transmise à la présidente de l'Ordre des ingénieurs le 13 août 2025, jointe au présent communiqué, M. Lamarre faisait état de son parcours professionnel et de l'engagement qui a marqué sa carrière, notamment à la tête de SNC-Lavalin pendant 13 ans.

« J'ai eu le privilège de connaître une carrière exceptionnelle, entouré de femmes et d'hommes remarquables. Je choisis aujourd'hui de retenir ce que j'ai construit, plutôt que ce qui m'a opposé. »

M. Lamarre a confirmé qu'il n'interjettera pas appel de la décision du Conseil de discipline.

Il a conclu en déclarant : « À 82 ans, j'ai décidé de tourner la page avec sérénité et de consacrer ce temps à mes proches et à ce qui donne encore du sens à ma vie. »

