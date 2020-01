Jacques-André Dupont nommé PDG de C2 International

L'organisateur d'événements chevronné dirigera la croissance montréalaise et internationale de l'entreprise derrière les projets à succès C2 Montréal et le Sommet Movin'On

MONTRÉAL, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - C2 International, créateur et producteur des événements d'affaires les plus innovateurs au monde - dont C2 Montréal et le Sommet Movin'On -, a nommé Jacques-André Dupont à titre de nouveau président-directeur général. Figure de proue du milieu événementiel depuis plus de 30 ans, M. Dupont fera profiter C2 de son expertise et de son sens des affaires hors pair.

Jacques-André Dupont (Groupe CNW/C2 International Inc.)

Ancien président de L'Équipe Spectra, du Festival international de jazz de Montréal, des FrancoFolies de Montréal et de Montréal en lumière, et vice-président exécutif du Groupe CH, M. Dupont a assuré l'expansion de certains des événements les plus importants au Canada. Il a également cofondé et dirigé pendant plusieurs années X3 Productions, l'organisation derrière l'exposition Star Wars Identités, qui a connu un succès retentissant à l'échelle planétaire. Avec un parcours aussi prestigieux, Jacques-André Dupont était un choix tout indiqué pour assumer la présidence de C2 International.

L'arrivée de Jacques-André Dupont au sein de l'équipe de direction est porteuse de succès pour les futurs projets et initiatives de l'organisation. Il se joindra à l'équipe début mars et prendra la relève de l'ancien PDG de C2 International, Richard St-Pierre, qui occupe le rôle de vice-président exécutif du conseil d'administration afin de se concentrer sur le développement des affaires de C2 sur le plan mondial. Cette évolution de la direction organisationnelle permettra à C2 de passer à un niveau supérieur au Canada ainsi qu'à l'étranger, en renforçant à la fois les capacités de gestion et de développement de l'entreprise.

« Richard St-Pierre et moi sommes très heureux que Jacques-André Dupont, un leader de haut calibre dans le domaine des événements et des festivals internationaux, se joigne à C2 International », a déclaré Jean-François Bouchard, fondateur de C2 International et de C2 Montréal. « Jacques-André a un parcours vraiment impressionnant en tant qu'organisateur de festivals et chef d'entreprise. Nous avons hâte de voir ce que la richesse de son expérience apportera à l'organisation. »

Expert aguerri en matière de communication, de marketing et de développement des affaires, M. Dupont apportera une solide dose de passion et de leadership au sein de l'équipe.

« Me joindre à C2 International est pour moi l'occasion de faire rayonner Montréal encore davantage sur la mappemonde des affaires », affirme M. Dupont. Je me réjouis à l'idée de bâtir sur l'extraordinaire succès de C2 et d'amener l'entreprise vers de nouveaux sommets. Et je suis impatient d'unir mes forces à celles de l'équipe diversifiée et super talentueuse derrière le succès de cette grande organisation. »

À propos de C2 International

C2 International crée et produit les événements d'affaires les plus avant-gardistes au monde, en proposant du contenu inspirant et percutant dans un contexte créatif, immersif et collaboratif qui engage totalement les participants. Né du constat que les événements d'affaires avaient du mal à entrer dans le 21e siècle, C2 International vise à rassembler des leaders de tous horizons dans un cadre inédit et stimulant, afin d'explorer les chaînons créatifs unissant commerce, science, société et environnement. C2 International a été reconnu comme l'un des principaux instigateurs du phénomène de « festivalisation » des événements d'affaires, et est décrit par la presse spécialisée comme un leader qui révolutionne l'industrie événementielle. Son événement phare, C2 Montréal, a remporté les prix « Événement canadien », « Événement écoresponsable » et « Expérience Kick A** » au dernier gala Eventex pour son édition 2018 et a été nommé « Meilleur événement dans l'industrie de la publicité et du marketing au Canada » en 2019 par BizBash, en plus d'avoir été élu « Conférence la plus innovatrice » et « Meilleure conférence au monde » pendant plusieurs années consécutives. Aujourd'hui, C2 International met son savoir-faire créatif au service d'entreprises du monde entier, en organisant des événements pour des clients en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. C2 International a produit des événements dans près de 40 villes pour des leaders de classe mondiale tels que Michelin, Microsoft, EY, Google et YPO, pour n'en citer que quelques-uns. Pour en savoir plus, visitez c2international.com/fr

