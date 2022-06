TORONTO, le 15 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le conseil de gouvernance du Barreau de l'Ontario a élu Me Jacqueline Horvat au poste de trésorière pour le mandat 2022-2023. La trésorière est la conseillère élue à la tête du Barreau, qui règlemente les avocats et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Me Horvat entrera en fonction lors de la réunion du Conseil le 28 juin.

« Je suis honorée d'avoir été choisie par mes pairs pour ce rôle de leadership et je travaillerai avec le Conseil pour aider le Barreau à prendre des décisions dans l'intérêt public, a dit Me Horvat. J'ai hâte de travailler avec mes collègues du Conseil, les intervenants et les titulaires de permis pour m'assurer que les divers points de vue soient pris en compte pour bien servir le public. »

Jacqueline Horvat a été élue conseillère en 2011, en 2015 et en 2019. Elle a présidé le Groupe d'étude sur la technologie, le Groupe consultatif de la trésorière sur les femmes en droit, le Comité d'autorisation des instances, le Groupe des stratégies, programmes, occasions et tactiques, le Groupe de travail sur les services consultatifs et le mentorat, le Comité des litiges, le Comité de la mobilité interjuridictionnelle et le Comité de la règlementation de la profession. Elle a été vice-présidente du Comité consultatif sur la planification stratégique, du Comité de la règlementation de la profession, du Comité sur le perfectionnement professionnel et du Comité de planification des priorités. Elle a siégé à divers autres comités et groupes de travail du Barreau.

Elle est avocate en litige et associée fondatrice de Spark Law, un cabinet à services complets de sept avocats, ce qui lui permet de bien comprendre les enjeux quotidiens auxquels font face les avocats qui exercent seuls ou en petit cabinet partout dans la province.

Dans sa vaste pratique en litige, Me Horvat représente tant les parties demanderesses que les parties défenderesses dans des conflits commerciaux complexes, dans les recours en oppression des actionnaires et dans des appels. Elle a comparu devant tous les paliers judiciaires en Ontario, et devant la Cour fédérale (section de première instance) et devant la Cour d'appel fédérale.

Partageant son temps entre Windsor et Toronto, Me Horvat enseigne à l'occasion à la faculté de droit de l'Université de Windsor où elle donne souvent des conférences. Elle participe également à des projets collaboratifs avec l'Université de Windsor, notamment le Reclaim Pro Bono Project qui offre des conseils juridiques et de la représentation sans frais aux personnes victimes de violence liée à la technologie, y compris la distribution d'images intimes sans consentement, le harcèlement en ligne, la sextortion, la divulgation au public de faits relatifs à la vie privée, le voyeurisme et l'usurpation de qualité.

Outre les tâches dont elle s'acquitte au Barreau, Me Horvat est la représentante de l'Ontario au Conseil de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada et membre du Comité consultatif indépendant sur la nomination des juges de la Cour suprême du Canada.

Elle a été admise au barreau de l'Ontario en 2002 après avoir obtenu son LLB de l'Université de Windsor en 2001.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

