Jacobi Inc s'associe à Principal Asset Management℠ pour numériser et mettre à l'échelle son portefeuille de modèles axés sur la technologie financière

SAN FRANCISCO, le 19 janv. 2023 /CNW/ -- Principal Asset ManagementSM s'est associée à Jacobi Inc., un fournisseur mondial de technologies d'investissement, pour élargir son portefeuille de modèles axés sur la technologie financière, alimenté par l'analyse du risque multi-actifs et une technologie d'engagement des clients de pointe.

En mettant fortement l'accent sur la transformation numérique, PrincipalMD donne aux conseillers des outils d'analyse qui leur permettent de mieux servir leurs clients finaux. La technologie infonuagique native de Jacobi fournira à Principal une plateforme configurable permettant une analyse plus significative des portefeuilles en offrant des analyses historiques, prospectives et personnalisées dans un environnement visuel entièrement intégré. La narration est au cœur du processus de placement, et le scénarimage et la technologie de production de rapports de Jacobi appuient une analyse approfondie du risque et du rendement au sein d'un portefeuille, ainsi que le processus de communication de son incidence sur les objectifs du portefeuille.

Mike Casciano, responsable de la stratégie modèle chez Principal Asset Management, explique :

« Grâce à notre collaboration avec Jacobi à la création d'analyses de risque exclusives pour les actifs multiples, il sera plus facile pour les conseillers de comprendre comment les portefeuilles modèles se comporteront dans différentes conditions de marché. Nous sommes heureux d'offrir aux conseillers un accès à des analyses historiques et prospectives personnalisées ».

Voici la déclaration de Tony Mackenzie, chef de la direction de Jacobi :

« C'est très agréable de travailler avec un gestionnaire d'actifs aussi réputé. Ce partenariat avec Principal aidera l'entreprise à fournir des outils d'analyse et de mobilisation de qualité supérieure à ses équipes de placement et à ses conseillers et, en fin de compte, à obtenir de meilleurs résultats pour le client final. On ne s'étonnera pas de constater une forte demande pour notre technologie en raison de la nécessité accrue pour les entreprises d'investissement d'élargir et de relier les processus d'investissement et d'accroître la qualité de l'engagement auprès des clients. Jacobi a une présence mondiale et un pipeline solide, et d'autres gains commerciaux seront annoncés plus tard cette année ».

À propos de Jacobi

Jacobi Inc. est un fournisseur mondial de technologies de placement qui simplifie les processus de placement multi-actifs et permet la conception du portefeuille, l'analyse et l'engagement des clients. Sa plateforme à « architecture ouverte » unique permet aux utilisateurs d'adapter la plateforme en intégrant leurs propres codes, modèles, données, analyses et applications.

Fondée en 2014, Jacobi fournit sa technologie à des investisseurs de premier plan dans le monde entier, dont certains des meilleurs gestionnaires d'actifs et de patrimoine au monde, des fonds de pension, des propriétaires d'actifs et des conseillers en placement.

À propos de Principal Asset ManagementSM

Grâce aux capacités des marchés publics et privés dans toutes les catégories d'actif, Principal Asset ManagementSM et ses spécialistes des placements examinent la gestion d'actifs sous un angle différent, créant des solutions qui contribuent à atteindre les objectifs de placement des clients. En appliquant les connaissances locales aux perspectives mondiales, Principal Asset Management identifie des occasions de placement distinctes et attrayantes pour plus de 1 100 clients institutionnels dans plus de 80 marchés.[1]

Principal Asset Management est l'activité de solutions d'investissement mondiales de Principal Financial GroupMD (Nasdaq : PFG), qui gère des actifs de 484,6 milliards de dollars[1] et qui a été reconnu comme « endroit idéal pour travailler en gestion financière[2] » pendant 11 années consécutives. Pour en savoir plus, consultez le www.PrincipalAM.com .

[1] Au 30 septembre 2022.

[2] Pensions&Investments, « The Best Places to Work in Money Management », 12 décembre 2022.

