La recherche de technologies pour soutenir la gestion de portefeuille modèle et les services de construction de portefeuille augmente, car les entreprises cherchent à centraliser et à élargir leur gestion de portefeuille modèle et à être concurrentielles dans un marché en croissance rapide.

SAN FRANCISCO, 26 juin 2024 /CNW/ - L'utilisation des portefeuilles modèles parmi les conseillers financiers est devenue une force transformatrice, avec une croissance stupéfiante des portefeuilles modèles qui devrait se poursuivre au cours de la prochaine décennie. Et à juste titre, ils offrent une méthode efficace de diversification, de gestion des risques et de construction de portefeuille, avec des caractéristiques de personnalisation qui correspondent aux objectifs financiers uniques et à la tolérance au risque des clients.

Les conseillers financiers se tournent également de plus en plus vers les gestionnaires d'actifs pour obtenir de l'aide dans la gestion des portefeuilles modèles qu'ils créent et entretiennent pour les clients. La technologie de gestion de modèle de Jacobi permet aux gestionnaires d'actifs d'élargir les services de construction de portefeuille qu'ils offrent aux professionnels financiers. La technologie permet une plateforme qui peut centraliser l'analyse du rendement et des risques, intégrer les flux de travail des investissements et produire des rapports professionnels à partager avec les clients.

Un des premiers utilisateurs de la technologie modèle de Jacobi, T. Rowe Price, gestionnaire d'actifs de premier plan, a constaté une amélioration de l'efficacité des processus et de l'engagement avec les clients.

Chris Augelli, chef de l'engagement des conseillers et des solutions de construction de portefeuille chez T. Rowe Price, a déclaré :

« La technologie de Jacobi nous a permis de travailler plus rapidement et de répondre à la demande croissante pour nos services de construction de portefeuille. Le fait d'avoir l'équipe sur une plateforme commune par l'entremise de Jacobi a facilité la collaboration en temps réel, ce qui a soutenu notre efficacité à répondre aux besoins des clients. »

Tanya Bartolini, chef des revenus chez Jacobi, a déclaré :

« Notre technologie nous aide à établir des partenariats avec des gestionnaires d'actifs comme T. Rowe Price pour élargir et relier les flux de travail, ce qui favorise d'énormes gains d'efficacité et, en fin de compte, augmente leur distribution sur le marché. »

À propos de Jacobi

Jacobi Inc. est un fournisseur mondial de technologies de placement qui simplifie les processus de placement multiactif et permet la conception du portefeuille, l'analyse et l'engagement des clients. Sa plateforme à « architecture ouverte » unique permet aux utilisateurs d'adapter la plateforme en intégrant leurs propres codes, modèles, données, analyses et applications.

Fondée en 2014, Jacobi fournit sa technologie à des investisseurs de premier plan dans le monde entier, dont certains des meilleurs gestionnaires d'actifs et de patrimoine au monde, des fonds de pension, des propriétaires d'actifs et des conseillers en placement.

À propos de T. Rowe Price

Fondée en 1937, T. Rowe Price aide les gens du monde entier à atteindre leurs objectifs d'investissement à long terme. En tant que grande société mondiale de gestion d'actifs reconnue pour son excellence en matière de placement, son leadership en matière de retraite et sa recherche exclusive indépendante, T. Rowe Price repose sur une culture d'intégrité qui fait passer les intérêts des clients au premier plan. Les investisseurs comptent sur cette société primée pour son expertise en matière de retraite et sa gestion active des fonds propres, des titres à revenu fixe, des placements non traditionnels et ses placements multiactifs. T. Rowe Price gère 1,54 billion de dollars d'actifs des clients au 31 mai 2024 et sert des millions de clients dans le monde entier.

