TORONTO, 14 octobre 2020 /CNW/ - Jackman, la principale entreprise spécialisée dans la réinvention de l'engagement des clients en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de ses services dans le domaine des produits de consommation emballés dans le but d'aider les marques à connaître une croissance maximale en cette période trouble. La pandémie mondiale entraîne des changements importants dans les valeurs et les attentes des consommateurs, et les marques spécialisées dans les produits de consommation emballés doivent s'adapter rapidement pour prospérer. S'appuyant sur les solides antécédents de Jackman en matière d'aide aux détaillants qui souhaitaient retrouver leur pertinence et reprendre leur croissance, l'équipe des services élargis de l'entreprise collaborera avec les dirigeants d'entreprise afin d'utiliser des renseignements exploitables fournis par des humains et de prendre des mesures synonymes de transformation pour donner un élan, créer de la valeur et atténuer les risques.

« Les attentes des consommateurs à l'égard des marques évoluent rapidement, et plus particulièrement dans le contexte de la pandémie mondiale. Il est essentiel que les chefs d'entreprise prennent conscience de ces changements et soient en mesure de réagir rapidement. Notre époque requiert un processus différent des processus habituels, a déclaré Joe Jackman, PDG et fondateur de Jackman. Lorsque nous avons utilisé notre méthode et nos outils de réinvention rapide dans le but de répondre aux défis des entreprises du domaine des produits de consommation emballés, nous étions ravis de constater comment une méthode de travail différente a mené à un changement plus rapide et cohérent. »

Jackman a eu l'idée d'élargir ses services dans le domaine des produits de consommation emballés après avoir observé les résultats continus de son processus dans la croissance continue de Flow Water, un client de l'entreprise dont Joe Jackman est membre du conseil d'administration et l'un des premiers investisseurs, et de Greenleaf Foods, un chef de file des produits protéinés à base de plantes. Le partenariat avec Greenleaf met l'accent sur la croissance des marques Lightlife et Field Roast, qui représentent un portefeuille de près de 50 produits et font figure de chef de file du marché dans la catégorie des protéines à base de plantes réfrigérées aux États-Unis.

Récemment, Jackman a établi un partenariat dans le domaine des produits de consommation emballés avec SimplyProtein, un fabricant de collations faites d'ingrédients naturels, fondé par des femmes. Les produits SimplyProtein ont un profil nutritionnel de première qualité, y compris des ingrédients naturels, des protéines végétales, une teneur élevée en fibres et un minimum de 1 à 3 GR de sucre. De plus, ils sont sans gluten et certifiés « Projet sans OGM vérifié ». En œuvrant dans le cadre d'un processus efficace et collaboratif avec l'ensemble de l'équipe de direction, et en dévoilant des renseignements fournis par des humains exploitables qui peuvent favoriser l'approfondissement des relations entre les marques et les clients, Jackman aidera l'équipe de direction de SimplyProtein à accélérer la création de valeur et le rythme de croissance pour les parties prenantes.

« Nous sommes motivés par les possibilités que nous observons pour nos produits entièrement naturels sur le marché de la santé et du bien-être, a déclaré Michael Lines, président-directeur général de Wellness Natural, Inc., l'entreprise nouvellement créée derrière la marque SimplyProtein (https://www.prnewswire.com/news-releases/wellness-natural-inc-acquires-simplyprotein-301139383.html). « SimplyProtein est ravie de travailler avec Jackman, qui se spécialise dans l'optimisation de toutes les facettes d'une marque, de son image et de ses communications à sa proposition de valeur, en passant par son expérience sur les différents canaux. En fin de compte, nous croyons que notre partenariat avec Jackman nous aidera à mieux servir nos clients tout en accélérant la création de valeur pour les parties prenantes. »

Jackman est la plus importante entreprise spécialisée dans la réinvention de l'engagement des clients en Amérique du Nord. Elle est passée maître dans la création de valeur au moyen de renseignements exploitables fournis par des humains et de sa rapidité d'exécution au sein des différents canaux. En partenariat avec les chefs de la direction orientés vers l'avenir et leurs équipes de direction, Jackman utilise sa méthodologie rigoureuse et éprouvée pour offrir des solutions audacieuses et novatrices qui créent une valeur et donnent un élan rapidement.

