OTTAWA, ON, le 9 oct. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Jack.org, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada lancent une nouvelle campagne en appui à la Journée mondiale de la santé mentale (le 10 octobre) pour promouvoir les connaissances en matière de santé mentale et le #MieuxÊtrePourTous les jeunes Canadiens. Fais de quoi #MieuxÊtrePourTous encourage les jeunes à travers le Canada à passer à l'action et à s'éduquer sur la santé mentale pour mieux veiller les uns sur les autres. Pour vous joindre à d'autres jeunes Canadiens et pour prendre des mesures simples qui auront de gros impacts sur la santé mentale, rendez-vous sur http://jack.org/faisdequoi.

Fais de quoi est une plateforme qui met en contact les gens désirant contribuer à la santé mentale positive dans leur communauté grâce à des initiatives pertinentes. Pour cette édition spéciale de Fais de quoi, les jeunes à travers le Canada ont d'abord identifié les obstacles à la santé mentale positive dans leur communauté, pour ensuite concevoir des initiatives qui aideront les gens à surmonter ces obstacles.

« Le soutien, les services et les routines d'autogestion de la santé continuent d'être interrompus, il est donc plus important que jamais pour les jeunes de veiller les uns sur les autres », a déclaré Jesse Hayman, vice-président, Jack.org. « Nous ne prenons pas toujours le temps de penser à notre santé mentale, mais avec la Journée mondiale de la santé mentale qui a lieu demain, nous encourageons les jeunes Canadiens à rejoindre le mouvement Fais de quoi, à approfondir leurs connaissances sur la santé mentale et à apprendre de quelles façons ils peuvent avoir un gros impact dans leur communauté. »

« Alors que les vastes répercussions de la pandémie se font sentir, nous devons être là les uns pour les autres, faire preuve de bonté et d'empathie et offrir notre soutien, même en respectant l'éloignement physique », a déclaré la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada. « Pour respecter l'esprit de la Journée mondiale de la santé mentale, en cette période difficile, prenons chaque jour des mesures pour promouvoir une bonne santé mentale dans nos collectivités. »

Les initiatives Fais de quoi #MieuxÊtrePourTous incluent :

Le pouvoir de l'amour - Centrer sur l'autogestion de la santé des participants, tout en les encourageant à être présents pour les autres. Conçu par Abeer Ansari, Mississauga, Ontario.

C'est toute une story ! - Offre des gabarits de story Instagram aux participants pour qu'ils puissent partager des ressources clés pertinentes avec leur communauté. Conçu par Clayton Murphy, représentant du réseau Jack.org d'Halifax, Nouvelle-Écosse.

Guide-moi vers des ressources - Aide les participants à trouver des services en santé mentale dans leur communauté, tout en expliquant clairement comment y accéder et ce à quoi s'attendre par la suite. Conçu par Jessica Landry et Nathaniel Oriecuia, étudiants francophones à l'Université Lakehead.

À vos arts ! - Inspire les participants à prendre soin de leur santé mentale à travers l'expression de soi. Conçu par Taylor McKee, représentant du réseau Jack.org à Vancouver, Colombie-Britannique.

Parlons franchement - Guide les participants à entreprendre une conversation sûre et efficace avec un proche, à propos de la santé mentale. Conçu par Jack.org.

« Vive la sagesse ! » - Renvoie les participants vers un cours virtuel sur la santé mentale d'une durée de 45 minutes.

Les initiatives Fais de quoi #MieuxÊtrePourTous sont associés au portail Espace mieux être Canada, une plateforme en ligne gratuite qui aide tous les Canadiens à identifier, comprendre et aborder leurs difficultés en matière de santé mentale et de consommation de substances. Le portail, avec le financement du gouvernement du Canada, soutient les Canadiens de toutes les provinces et territoires, et offre du contenu et des services adaptés aux jeunes.

Inscrivez-vous, choisissez votre initiative et partagez avec votre communauté à http://jack.org/faisdequoi.

À propos de Jack.org

Jack.org est la seule organisation caritative canadienne qui forme de jeunes leaders pour qu'ils révolutionnent la santé mentale. Grâce aux Présentations Jack, aux Sections Jack, aux Sommets Jack et Être là, les jeunes leaders déterminent et démantèlent les obstacles à une santé mentale positive dans leur communauté. Jack.org travaille pour un Canada où tous les jeunes savent comment prendre soin de leur propre santé mentale et veillent les uns sur les autres. Un Canada sans honte, où tous ceux qui ont besoin d'aide obtiennent le soutien qu'ils méritent.

