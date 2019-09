Jabra lance les écouteurs sans fil de quatrième génération Elite 75t

Les écouteurs Elite 75t sont spécialement conçus pour offrir un confort accru grâce à leur forme et à leur taille optimales. Les écouteurs ont fait l'objet d'essais approfondis afin de parvenir à un ajustement sûr, de sorte que les utilisateurs peuvent être assurés que leurs écouteurs resteront en place. La conception élégante et la forme ergonomique des écouteurs Elite 75t en font une solution idéale pour écouter de la musique ou faire des appels téléphoniques pendant de longues périodes de temps.

Cerner les principaux besoins des utilisateurs

Jabra a conçu un modèle de simulation pour le confort et l'ajustement s'appuyant sur des milliers d'oreilles numérisées d'utilisateurs du monde entier afin de déterminer la forme et la taille en trois dimensions idéales qui conviennent le mieux aux oreilles du plus grand nombre d'utilisateurs. Pour aller encore plus loin, Jabra a également compilé des renseignements précieux sur les besoins et préférences des utilisateurs afin d'établir quels étaient les principaux obstacles à une véritable expérience sans fil.

Jabra cherche à répondre aux demandes des consommateurs qui souhaitent obtenir des écouteurs munis de piles offrant une plus longue autonomie, un meilleur ajustement et une connectivité plus simple avec le dernier-né de la gamme Elite. Les écouteurs Elite 75t offrent jusqu'à 28 heures d'autonomie avec le boîtier de charge et jusqu'à 7,5 heures d'autonomie sans ce dernier. Les écouteurs peuvent être rechargés rapidement grâce à leur port USB-C, ainsi, les utilisateurs ne seront jamais à court de piles lorsqu'ils sont en déplacement. En se fondant sur les commentaires des consommateurs, Jabra a aussi simplifié l'utilisation du boîtier de charge en assurant un accès facile à ce dernier et en y ajoutant des aimants. Une autre solution de recharge sans fil sera également lancée sur le marché à une date ultérieure.

Grâce à une ingénierie innovante, la nouvelle taille compacte des écouteurs continue de répondre aux attentes fondamentales des consommateurs à l'égard de Jabra : une connectivité robuste, une durabilité, une facilité d'utilisation et une expérience audio supérieures. La technologie à quatre microphones, améliorée grâce aux plus récents algorithmes de réduction du bruit et du vent de Jabra, rend les écouteurs Elite 75t parfaits pour prendre des appels téléphoniques dans des environnements bruyants.

René Svendsen‑Tune, chef de la direction de Jabra, a déclaré : « Notre plus grande nouvelle à l'IFA 2019 concerne notre plus petit produit à ce jour qui est le résultat de notre promesse d'écouter les clients et de répondre à leurs attentes en évolution en matière d'expérience sans fil. Prendre un bon produit et l'améliorer est une entreprise complexe et c'est exactement ce que nous avons accompli aujourd'hui. Nous avons rehaussé l'expérience qu'offre l'oreillette afin de proposer aux utilisateurs ayant des styles de vie actifs la solution la plus confortable et la plus durable qui soit. Nous sommes ravis d'accueillir au sein de notre gamme primée de produits Elite les écouteurs novateurs Elite 75t », a-t-il ajouté.

Grâce aux écouteurs Elite 75t, les utilisateurs peuvent se connecter instantanément à Alexa, SiriMD ou Google AssistantMC**, accédant ainsi rapidement aux renseignements dont ils peuvent avoir besoin - de la prise de rendez‑vous à la recherche d'événements à proximité ou à la lecture de messages. En outre, la technologie Bluetooth 5.0 permet aux utilisateurs de connecter sans problème les écouteurs Elite 75t à leur téléphone intelligent.

L'application Jabra Sound+ permet aux utilisateurs de choisir leur assistant vocal, de personnaliser leur profil musical avec l'égaliseur, de modifier le niveau de bruit ambiant qu'ils veulent entendre (HearThrough), d'ajuster leur expérience d'appel, de suivre la charge des piles et plus encore.

Les écouteurs Elite 75t seront offerts en trois couleurs (noir, noir titane et beige or), dont une exclusive à Best Buy (noir).

Principales caractéristiques et spécifications :

Nouvelle taille : Nouvelle forme compacte d'oreillette testée pour un plus grand confort et un ajustement sûr

Nouvelle forme compacte d'oreillette testée pour un plus grand confort et un ajustement sûr Pile : Jusqu'à 7,5 heures d'autonomie en une seule charge, jusqu'à 28 heures avec le boîtier de charge et se recharge rapidement grâce au port USB-C

Jusqu'à 7,5 heures d'autonomie en une seule charge, jusqu'à 28 heures avec le boîtier de charge et se recharge rapidement grâce au port USB-C Microphones : Technologie à quatre microphones pour des appels d'une clarté cristalline, même dans des environnements bruyants et venteux

Technologie à quatre microphones pour des appels d'une clarté cristalline, même dans des environnements bruyants et venteux Personnalisable : Ajustez votre musique selon vos goûts avec l'égaliseur personnalisable, disponible dans l'application Jabra Sound+, compatible avec les appareils iOS et Android

Ajustez votre musique selon vos goûts avec l'égaliseur personnalisable, disponible dans l'application Jabra Sound+, compatible avec les appareils iOS et Android Durabilité : Durabilité cotée IP55 et garantie de deux ans contre la poussière et l'eau*

Durabilité cotée IP55 et garantie de deux ans contre la poussière et l'eau* Assistants vocaux : Accédez à Alexa d'Amazon, à SiriMD et au Google AssistantMC** à l'aide d'une seule touche

* Inscription requise pour pouvoir utiliser l'application Jabra Sound+

** Dépend du système d'exploitation

Pour en savoir plus sur Jabra à l'IFA, rendez-vous au www.jabra.com/ifa ou visitez le personnel de Jabra au kiosque no 210 dans le hall 1.2

#IFA2019

NOTES AUX RÉDACTEURS EN CHEF

Jabra Elite 75t - Prix et disponibilité :

États‑Unis - Disponibles à compter du 1er novembre chez Best Buy et sur Amazon. Disponibles en précommande à compter du 6 octobre. PDSF 199,99 dollars américains.

Canada - Disponibles début novembre exclusivement sur BestBuy.ca. Disponibles en précommande à compter du 4 octobre. PDSF 229,99 dollars canadiens.

À propos de Jabra

Jabra est un chef de file dans la conception de solutions de communication et de solutions sonores; la société innove pour habiliter à la fois les consommateurs et les entreprises. Jabra fait partie du groupe GN et en est fière. La société est déterminée à permettre aux gens de mieux entendre, de faire plus et de dépasser leurs plus grandes attentes. Grâce au son et à la vidéo, nous aidons à changer des vies. L'excellence en ingénierie de Jabra trace la voie, en s'appuyant sur 150 années d'innovation. Cela nous permet de créer des casques d'écoute et des outils de communication intégrés qui aident les professionnels à travailler de façon plus productive ainsi que des casques d'écoute et des écouteurs sans fil grâce auxquels les utilisateurs jouissent d'une meilleure qualité sonore pour les appels, la musique et les médias, et, enfin, des solutions de vidéoconférence novatrices, permettant une collaboration transparente entre équipes réparties en différents endroits. Jabra compte environ 1 400 employés à l'échelle mondiale et ses recettes pour 2018 s'élevaient à 4,7 milliards de couronnes danoises. Le groupe GN, fondé en 1869, est présent dans 100 pays et se consacre à l'innovation, à la fiabilité et à la facilité d'utilisation. Aujourd'hui, le groupe GN emploie 6 000 personnes et est coté au NASDAQ à Copenhague. Grâce au groupe GN, la vie sonne mieux. www.jabra.com

© 2019 GN Audio A/S. Tous droits réservés. JabraMD est une marque de commerce déposée de GN Audio A/S. Toutes les autres marques de commerce figurant aux présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs (la conception et les spécifications des produits peuvent être changées sans préavis).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/970171/Jabra_Elite_75t.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/3271/JABRA_LOGO.jpg

