BOUCHERVILLE, QC, le 18 juill. 2023 /CNW/ - RONA inc., un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant ou desservant quelque 425 magasins corporatifs et affiliés sous diverses enseignes, a annoncé aujourd'hui la nomination de J.P. Towner au rôle de chef de la direction financière, effective le 16 octobre 2023.

RONA inc. a annoncé aujourd’hui la nomination de J.P. Towner au rôle de chef de la direction financière, effective le 16 octobre 2023. J.P. travaillera au siège social de Boucherville auprès de ses collègues du comité de direction, où il dirigera les équipes des finances. (Groupe CNW/RONA inc.)

« Je suis heureux d'accueillir J.P. chez RONA. Il nous arrive avec des compétences solides et diversifiées qui cadrent parfaitement bien avec nouvelle vision et notre plan pour le nouveau RONA », dit Andrew Iacobucci, chef de la direction de RONA inc. « Il a un parcours exceptionnel en matière de croissance profitable et sera un excellent ajout à l'équipe RONA. »

« Je suis ravi de me joindre à RONA, une marque emblématique au service des Canadiens et Canadiennes depuis 1939 », dit J.P. Towner. « Je suis impatient de travailler avec Andrew et l'équipe de RONA pour réaliser la vision de l'entreprise et aider à bâtir l'avenir de cette grande organisation. »

Diplômé en comptabilité de l'Université Laval et du programme de gestion générale de la Harvard Business School, J.P. Towner est un dirigeant financier chevronné cumulant plus de 15 ans d'expérience en stratégies corporatives et financières, en marché de capitaux et en gestion de risque. Avant de se joindre à RONA, il a occupé des postes de haute direction dans des entreprises canadiennes renommées, incluant plus récemment le poste de chef de la direction financière chez Dollarama et de vice-président exécutif et chef de la direction financière chez Pomerleau Inc. J.P. a aussi travaillé pendant près de 10 ans chez BMO Marché des capitaux, avec des rôles à Montréal et à Toronto, dont celui de vice-président - Banques d'investissement internationales.

J.P. travaillera au siège social de Boucherville auprès de ses collègues du comité de direction, où il dirigera les équipes des finances.

Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser @RONAcarrieres.careers (Facebook), @RONA (LinkedIn) et @RONAinc (Twitter).

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite ou dessert quelque 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. a accompagné les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 22 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. RONA inc. figure au palmarès des meilleurs employeurs de la région de Montréal depuis 2021. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise a reçu le Mercure Stratégie de développement durable en 2022 et est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca.

SOURCE RONA inc.

Renseignements: Pour plus de renseignements, veuillez contacter : Relations avec les médias, RONA inc., 514 599-5900, poste 5271, 1 866-566-3342, [email protected]