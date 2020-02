J'épargne ma planète : la CSQ lance une nouvelle trousse pédagogique sur l'économie et l'environnement

MONTRÉAL, le 3 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) est fière de lancer aujourd'hui sa toute nouvelle trousse pédagogique portant sur l'économie et l'environnement, développée en partenariat avec l'Autorité des marchés financiers. La trousse J'épargne ma planète, conçue pour répondre aux objectifs du cours d'éducation financière, mais pouvant être adaptée à un grand nombre d'autres cours, est destinée principalement au personnel de l'éducation œuvrant au deuxième cycle du secondaire et au collégial.

« L'expérience du réseau EVB-CSQ et les récentes mobilisations pour le climat nous le démontrent : les jeunes sont sensibles à la question environnementale et cherchent à réduire leur empreinte écologique. Par cette trousse pédagogique, nous faisons le pari qu'en partant des préoccupations légitimes des jeunes, nous pouvons les intéresser à la question économique », souligne Sonia Ethier, présidente de la CSQ.

La trousse J'épargne ma planète est disponible gratuitement, sur commande, pour tous les membres du personnel de l'éducation. Des activités en ligne et un concours, développés en partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ et portant sur le contenu de la trousse, seront lancés prochainement.

« Les jeunes sont très préoccupés par le sort de la planète. Ils veulent apprendre comment faire une différence positive dans le monde dans lequel ils habitent. C'est ce que cette trousse propose et nous espérons qu'elle saura continuer de les inspirer, notamment quant au rôle qu'ils peuvent jouer en tant que citoyennes et citoyens d'aujourd'hui et de demain », conclut Anne Dionne, vice-présidente de la CSQ et responsable du dossier environnement.

À propos du mouvement des EVB-CSQ

Initié au Québec en 1993 par la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), en collaboration avec divers partenaires, le réseau EVB-CSQ compte maintenant plus de 1 400 établissements inscrits depuis sa création. Un EVB-CSQ, c'est un établissement où l'on pense globalement et où l'on agit localement pour favoriser un avenir viable. C'est-à-dire un endroit où l'on pose des gestes concrets et continus susceptibles de contribuer à la construction d'un monde écologique, pacifique, solidaire et démocratique. C'est un établissement qui valorise l'engagement des jeunes et des adultes en le faisant connaître et reconnaître socialement. C'est un établissement qui s'ouvre à la communauté et au monde et qui affiche, avec fierté, ses réalisations et ses actions, si petites soient-elles!

À propos de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

