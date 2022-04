OTTAWA, ON, le 7 avril 2022 /CNW/ - Jennifer Carr, présidente de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), se réjouit des progrès que le budget 2022 permettra de réaliser en favorisant une reprise économique plus équitable, y compris les nouveaux investissements dans la poursuite des fraudeurs par l'ARC, l'aide en santé mentale pour les travailleuses et travailleurs noirs de la fonction publique et l'inclusion des représentant·e·s syndicaux dans l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public. Mais Mme Carr trouve très préoccupant l'examen stratégique des politiques du gouvernement.

« Le budget d'aujourd'hui comprend des progrès louables, notamment en ce qui concerne les investissements dans l'ARC qui l'aideront à poursuivre les fraudeurs, l'amélioration de l'équité fiscale et le soutien à la santé mentale des travailleurs noirs de la fonction publique, selon Mme Carr. Cependant, les professionnel·le·s de la fonction publique se posent de sérieuses questions quant aux compressions que le gouvernement prévoit faire exactement et espèrent qu'il ne prévoit pas équilibrer son budget sur le dos des membres de la fonction publique ».

« Nous étions heureux de voir un budget qui allait de l'avant en matière de logement abordable et de soins dentaires, tout en présentant des mesures favorisant l'équité fiscale et en mettant en œuvre l'assurance-médicaments, explique la présidente Carr. Mais quand on sait que les professionnel·le·s de la fonction publique - en un temps record - ont mis sur pied de nouveaux programmes et apporté une aide d'urgence aux gens, c'est décevant de voir ensuite le gouvernement continuer de dépenser des milliards par année et de s'en remettre aux conseils dispendieux de consultants plutôt qu'à son personnel professionnel ».

« Le télétravail a permis de faire avancer la diversité, l'inclusion et l'équité dans la fonction publique, mais nous nous demandons avec inquiétude si le gouvernement fédéral a tiré les bonnes leçons de ces deux dernières années, poursuit Mme Carr. Nous espérions voir une approche plus uniforme et cohérente dans l'élaboration des politiques sur le retour au bureau et la création de lieux de travail sécuritaires ».

Par ailleurs, la présidente Carr avait espéré voir de nouveaux investissements dans la formation et le perfectionnement professionnel dans la fonction publique ainsi que le rétablissement du financement de la science publique essentielle.

