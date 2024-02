Studio de doublage brésilien renommé à São Paulo

LOS ANGELES, 1 février 2024 /CNW/ - Iyuno, leader mondial des solutions de localisation et de distribution de médias, a acquis Unidub Brazil, studio de doublage réputé basé à São Paulo. Cette acquisition marque une expansion stratégique pour Iyuno sur le marché sud-américain, renforçant son engagement à fournir des services inégalés à l'industrie du divertissement dans le monde entier. Les modalités financières n'ont pas été dévoilées.

Unidub Brazil, studio de doublage de premier plan, définit des références sectorielles grâce à ses infrastructures de pointe à São Paulo, qui comprennent dix salles d'enregistrement et deux salles de mixage, dont une équipée de la technologie Dolby Atmos 7.1.4. Au service de géants mondiaux du divertissement comme Netflix, Paramount, Nickelodeon, Viacom, Riot Games et Lionbridge, Unidub offre des solutions de bout en bout, y compris le doublage, le sous-titrage, la description audio, le sous-titrage codé, les jeux et la localisation commerciale et institutionnelle. Sa certification Netflix Post Partner (NP3) souligne le statut d'Unidub en tant que partenaire de confiance de l'industrie.

David Lee, chef de la direction d'Iyuno, s'est dit enthousiasmé par cette acquisition : « Le marché brésilien est une pierre angulaire du doublage mondial, et nous sommes ravis d'accueillir Wendel Bezerra, chef de la direction d'Unidub, comédien de doublage réputé et personnalité des réseaux sociaux, dans la famille Iyuno. La réputation exceptionnelle d'Unidub en matière de doublage créatif et technique de haut niveau est parfaitement conforme à notre engagement envers l'excellence. Cette acquisition renforce notre portefeuille mondial, et nous nous réjouissons à la perspective d'une croissance continue et d'une portée élargie. »

Wendel Bezerra, fondateur et chef de la direction d'Unidub, a partagé son enthousiasme : « Rejoindre le vaste réseau mondial d'Iyuno marque un jalon pour Unidub Studios. Nous avons hâte de tirer parti des ressources d'Iyuno pour assurer notre croissance future et continuer d'offrir des services de doublage exceptionnels à nos clients. »

Cette acquisition stratégique est une étape cruciale de la stratégie globale d'Iyuno visant à améliorer les services créatifs, à investir dans une portée élargie et à offrir des offres entièrement intégrées et complètes à ses clients mondiaux. Elle renforce encore davantage l'emprise d'Iyuno dans les Amériques, à la suite de son expansion récente au Brésil.

Unidub et Wendel Bezerra ont été aidés par BVA-Barreto Veiga Advogados, tandis qu'Iyuno a été accompagné par Loeser&Hadad Advogados.

À PROPOS D'UNIDUB BRAZIL

Unidub Brazil considère le doublage comme un prolongement du processus créatif, assurant une harmonisation totale avec les clients. Fort de plus de 35 ans d'expérience, Wendel Bezerra, chef de la direction, s'engage envers le professionnalisme et la qualité, ce qui a fait d'Unidub un studio de premier plan au Brésil. L'implication exemplaire de l'équipe garantit la satisfaction des clients et des consommateurs finaux, avec le soutien d'une assistance marketing supplémentaire via les réseaux sociaux.

À PROPOS D'IYUNO

Iyuno (iyuno.com) est le premier fournisseur de services de localisation dans l'industrie des médias et du divertissement. Fort de la confiance que lui portent des studios renommés, des plateformes de diffusion en continu et des créateurs du monde entier, Iyuno offre des services de localisation de bout en bout dans plus de 100 langues. Avec une histoire collective de 75 ans, des installations à la pointe de la technologie et une vaste empreinte mondiale s'étendant sur 67 bureaux dans 34 pays, Iyuno se distingue par sa portée et son approche centrée sur le client qui relient les contenus et les gens. Suivez @IyunoHQ et #WeAreIyuno sur les plateformes sociales pour en savoir plus.

