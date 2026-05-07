Huit nouveaux membres sont également nommés au conseil

MISSISSAUGA, ON, le 7 mai 2026 /CNW/ - Medtech Canada est heureuse d'accueillir Ivy Parks, présidente de BD-Canada, à titre de présidente de son conseil d'administration. Pour mener à bien la mission stratégique de l'association, Mme Parks sera épaulée dans ses fonctions par les membres du conseil d'administration nouvellement élus : Brigid Buckingham (GE Santé), André Côté (Dexcom Canada), Luz Herrera (Abbott), Ken Hughes (Microbix Biosystems Inc.), Patrick Hupé (Edwards Lifesciences Inc.), Greg LeBlanc (Cook Medical Inc.), Mark Newson (Alcon Canada) et Connie Wong (Intuitive). Darran Fischer de Philips Canada occupera la fonction de président désigné de l'association.

Ivy Parks, présidente du conseil d’administration de Medtech et présidente de BD-Canada (Groupe CNW/Medtech Canada)

Mme Parks est présidente de BD-Canada (Becton, Dickinson and Company). Elle dirige la division canadienne de l'organisation, qui compte environ 400 employés dévoués à faire progresser le secteur de la santé. Dans le cadre de ses fonctions à titre de dirigeante, elle collabore avec diverses parties prenantes à l'amélioration de la prestation des soins de santé, tout en poursuivant la transformation de l'organisation pour mieux répondre aux besoins du secteur de la santé en constante évolution et, ultimement, améliorer les résultats pour les patients. Mme Parks est titulaire d'un baccalauréat en sciences avec spécialisation en biologie de la Western University.

« Je suis profondément honorée d'assumer la présidence du conseil d'administration à un moment aussi crucial, où l'innovation et l'accès aux soins de santé sont au cœur des préoccupations des Canadiennes et des Canadiens », a déclaré Mme Parks. « Je m'engage à ce que Medtech Canada continue de défendre d'une seule voix et avec ferveur les intérêts du secteur. Je suis fière de soutenir un secteur qui contribue à l'avancement des soins, au renforcement du système de santé et à l'amélioration de la qualité de vie des patients jour après jour. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Ivy Parks à titre de présidente du conseil d'administration », a déclaré Nicole DeKort, présidente et cheffe de la direction de Medtech Canada. « Le leadership d'Ivy et sa grande expertise du secteur seront des atouts précieux dans nos efforts visant à promouvoir la stabilité des échanges commerciaux et à veiller à ce que les technologies médicales contribuent à relever les défis les plus pressants auxquels le secteur de la santé canadien doit faire face aujourd'hui. »

« Au nom de toute l'association, je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à James Brodie pour son leadership exceptionnel et ses précieux conseils à titre de président du conseil d'administration depuis 2024, » a ajouté Mme DeKort. « James a joué un rôle déterminant en aidant notre secteur à surmonter une période marquée par d'importants changements politiques. Ses conseils avisés ont permis d'élaborer des initiatives stratégiques qui continueront à profiter au secteur canadien de la santé ainsi qu'aux patients pendant de nombreuses années encore. »

« J'aimerais également remercier les membres sortants du conseil d'administration, Diana Gazdar de Medline Canada, Ken Spears de Boston Scientific et Dehlia Blanchard de GE Santé, pour leurs années de loyaux services », a conclu Mme DeKort. « Leur expertise commune et leur engagement indéfectible ont largement contribué à nos avancées. »

De plus, outre ces nouvelles nominations, Medtech Canada tient à saluer les membres du conseil d'administration qui poursuivent leur mandat : Robert Clifton (Medtronic Canada), Michele D'Elia (Roche Diagnostics), Darran Fischer (Philips Canada), Sherry Flanagan (Canadian Hospital Specialties LTD.), Bryan Howcroft (Southmedic Inc.), Sarah Jacklin (Stryker), Drew McCallum (Solventum), Marcey Quenneville (Coloplast), Gilles Thériault (Cardinal Health), Nicolas Vachon (Christie Innomed), Arima Ventin (AbbVie) et Sevket On (Siemens Healthineers) au poste de secrétaire-trésorier.

À propos de Medtech Canada

Medtech Canada est l'association nationale représentant le secteur de la technologie médicale au Canada. L'association plaide pour un accès à des solutions technologiques novatrices de pointe pour améliorer les soins offerts aux patients. Les membres de Medtech Canada s'engagent à fournir des technologies médicales sécuritaires et novatrices qui améliorent la qualité des soins offerts aux patients, qui facilitent l'accès à ceux-ci, et qui contribuent à la pérennité de notre système de santé. Le secteur des technologies médicales au Canada emploie plus de 88 000 Canadiens.

SOURCE Medtech Canada

Gerry Frenette, vice-président, relations publiques et relations avec les membres, Medtech Canada, [email protected]