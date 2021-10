« Ce nouvel ajout à l'expérience globale du campus PVM prouve, une fois de plus, que nous sommes à l'écoute de nos locataires et de leurs occupants et que nous répondons à leurs besoins changeants, ce qui comprend l'accès à un espace de bureau qui s'adapte aux différents types de travail qu'ils réalisent ou qu'ils aimeraient pouvoir réaliser », a commenté Annik Desmarteau, vice-présidente, Bureaux, Québec, chez Ivanhoé Cambridge. « Nous sommes fiers d'offrir ce service à valeur ajoutée en comptant sur l'expertise établie de WeWork et, ce faisant, facilitant la journée de travail pour notre communauté d'occupants au campus PVM. »

« Cette nouvelle solution flexible proposée avec WeWork nous permettra de répondre aux besoins de nos locataires en termes d'espaces flexibles de manière à soutenir la collaboration, offrir une expérience personnalisée, stimuler l'innovation et renforcer la culture d'entreprise », a indiqué Jonathan Pearce, vice-président exécutif, Locations et développement, Bureaux et industriel, Amérique du Nord chez Ivanhoé Cambridge. « Nous considérons cette première à PVM comme un laboratoire qui nous permettra de tirer les enseignements nécessaires pour anticiper et répondre aux besoins liés aux différentes activités de nos locataires, et cela, au sein d'un même écosystème relationnel. Le tout dans l'optique d'étendre cette offre au-delà de ce projet pilote. »

« Alors que la demande pour la flexibilité et la collaboration augmente, WeWork est ravie de pouvoir soutenir des partenaires comme Ivanhoé Cambridge qui adoptent le nouveau monde du travail », a déclaré Peter Greenspan, Chef mondial de l'immobilier chez WeWork. « Avec un actif emblématique comme PVM au cœur du Québec, ce partenariat reflète la capacité de WeWork à aider les propriétaires à innover et à faire évoluer leurs espaces pour répondre aux besoins en constante évolution de la main-d'œuvre. »

L'espace, dans son ensemble, proposera une variété de salles de réunion flexibles et modulaires pouvant accueillir jusqu'à plus de 50 personnes, des espaces de cotravail, des postes de travail individuels et des zones de détente propices à la collaboration; le tout dans un environnement accueillant et durable qui favorisera le confort et le bien-être des utilisateurs. Cet espace connecté offrira aussi diverses technologies pour assurer une compatibilité avec tous les utilisateurs et pourra, par conséquent, agir de prolongement naturel aux bureaux existants pour accueillir des clients, des groupes de travail, des réunions hybrides ou, encore, des rencontres plus confidentielles.

L'ensemble de l'espace ainsi que les espaces de collaboration ont été conçus par la firme VAD DESIGNERS D'ESPACES INC. tandis que HUMÀ DESIGN+ ARCHITECTURE a développé les espaces de travail informels. Ces derniers ont été pensés dans le cadre d'un défi de design lancé par Index-Design, LAAB Collective et Körnelius et présenté par Ivanhoé Cambridge au printemps 2021.

Découvrez le rendu architectural de l'espace d'accueil ici.

About Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de grande qualité, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable, avec une vision à long terme, afin de générer des rendements optimaux ajustés au risque. Ivanhoé Cambridge s'engage à créer des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte écologique.

Ivanhoé Cambridge s'associe à des partenaires stratégiques et à des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l'entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans plus de 1 100 immeubles, principalement dans les secteurs des bureaux, des centres commerciaux, de l'industriel et logistique et du résidentiel. Ses actifs immobiliers s'élevaient à 60,4 G$ CA au 31 décembre 2020. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), l'un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada. Pour plus de renseignements : ivanhoecambridge.com.

À propos de WeWork

WeWork a été fondée en 2010 en ayant comme vision de créer des environnements où les gens et les entreprises se réunissent et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Depuis l'ouverture de notre premier site à New York, nous sommes devenus un fournisseur mondial de lieux de travail engagé à fournir des solutions flexibles, des espaces inspirants qui sont axés sur la sécurité et qui fournissent des expériences communautaires inégalées. Aujourd'hui, nous réimaginons constamment le lieu de travail pour aider tous, et ce, des pigistes aux entreprises figurant sur la liste Fortune 500, à être plus inspirés, plus productifs et plus heureux. Pour plus d'informations sur WeWork, veuillez nous rendre visite sur wework.com.

SOURCE Ivanhoé Cambridge Inc.

Renseignements: Ivanhoé Cambridge, Média +1 866 456-3342, [email protected]; WeWork, Nicole Sizemore, [email protected]

