Cette entente constitue une approche innovante des services de location immobilière

TORONTO et MONTRÉAL, le 10 nov. 2021 /CNW/ - Ivanhoé Cambridge et Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG) ont réalisé une avancée majeure qui transformera le paysage juridique du pays en concluant une entente mondiale encadrant la gestion des services juridiques relatifs aux centres commerciaux canadiens d'Ivanhoé Cambridge et prévoyant le transfert d'une partie de son équipe juridique sous l'enseigne de BLG à Toronto et à Montréal. En août dernier, Ivanhoé Cambridge avait annoncé la formation d'une alliance stratégique avec Jones Lang LaSalle (JLL) quant à la transition de l'exploitation de ses biens immobiliers canadiens. Ce mandat représente pour BLG une formidable occasion de continuer à soutenir son client de longue date au moyen d'une nouvelle entente exclusive de services pour Ivanhoé Cambridge qui transcende l'habituelle prestation de services juridiques.

Pour BLG, il s'agit de l'aboutissement de nombreuses années de travail et d'investissement dans sa division BLG Impulsion (BLG Beyond), laquelle s'appuie sur un modèle innovant et rapide propulsé par la technologie pour offrir les services et les connaissances qui font la renommée du cabinet. « Ce partenariat vient renforcer le portefeuille de services juridiques non traditionnels de BLG Impulsion, a expliqué John Murphy, associé directeur national et chef de la direction de BLG. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de collaborer avec Ivanhoé Cambridge et JLL dans le cadre de cette offre de pointe qui nous verra soutenir, du point de vue juridique, l'exploitation de centres commerciaux au moyen de nos services intégrés et rationalisés de gestion des locations immobilières commerciales. »

Le lancement officiel en janvier 2021 de l'enseigne BLG Impulsion a bousculé l'ordre établi sur le marché juridique en offrant aux acteurs concernés une plateforme qui ne cadre pas nécessairement avec le modèle de services traditionnellement offerts par les grands cabinets. Tout en servant exclusivement son portefeuille, les ressources chevronnées provenant d'Ivanhoé Cambridge se joindront à BLG Impulsion Location, faisant ainsi de cette équipe l'une des plus importantes équipes juridiques spécialisées en location immobilière au Canada. Impulsion Location, pionnière parmi les gammes de services offertes sous l'enseigne BLG Impulsion, fournit à ses clients de partout au Canada des solutions juridiques efficientes et simplifiées propulsées par la technologie.

« Impulsion Location procure des services juridiques à ses clients du secteur de la location immobilière selon une approche axée sur des portefeuilles nationaux. Chez nous, l'innovation et l'amélioration des processus sous-tendent tout ce que nous faisons. Nous sommes ravis de constater de façon tangible l'évolution des services juridiques de concert avec JLL et Ivanhoé Cambridge, a déclaré Nicole St-Louis, responsable nationale de BLG Impulsion. Nous sommes très heureux d'accueillir les employés d'Ivanhoé Cambridge au sein de notre groupe. Ils nous apporteront une riche expertise et des connaissances spécialisées et nous feront connaître les pratiques optimales qui ont cours du côté de la gestion d'immeubles. Nous avons en commun ce désir ardent d'être des chefs de file dans notre secteur. »

La transition de l'équipe d'Ivanhoé Cambridge vers BLG Impulsion sera prise en charge par Impulsion Services-conseils, division du cabinet qui fournit des services-conseils en gestion, offrant ainsi aux clients une façon innovante de bénéficier des services de conseillers en qui ils ont confiance.

« Ce changement permettra à Ivanhoé Cambridge d'harmoniser son offre de services visant son portefeuille de centres commerciaux au Canada avec son nouveau modèle d'exploitation englobant JLL, a ajouté Denis Boulianne, vice-président exécutif, Affaires juridiques, chef du contentieux et secrétaire chez Ivanhoé Cambridge. Nous sommes ravis et fiers de constater que notre équipe de professionnels du droit et de parajuristes de premier plan continuera de collaborer avec nous dans cette nouvelle formule, qui lui permettra d'apporter sa contribution à Impulsion Location tout en apprenant à son contact. »

