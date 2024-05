ITSec 2024 : Une semaine avant le grand rassemblement des experts en sécurité informatique

SAINT-HYACINTHE, QC, le 15 mai 2024 /CNW/ - L'événement ITSec, le rendez-vous incontournable des professionnels des technologies de l'information et de la cybersécurité du Québec, ouvrira ses portes dans tout juste une semaine, les 22 et 23 mai 2024, au Sheraton de Saint-Hyacinthe. Cette année, ITSec s'annonce encore plus enrichissant avec une journée supplémentaire de formations spéciales, organisée par Devolutions, prévue le 21 mai.

Journée de formations spéciales avant ITSec

La veille de l'événement principal, soit le 21 mai, Devolutions offre une journée entière de formations, de 10 h à 17 h, dédiée aux dernières tendances en cybersécurité et aux technologies innovantes. Animées par des experts en produits de Devolutions, y compris le Directeur de la sécurité, Martin Lemay. Cette journée promet d'être une plateforme d'apprentissage exceptionnelle pour tous les participants. Le 21 mai est accessible à tous les participants s'étant procuré un billet pour ITSec.

Deux jours d'immersion complète

Durant les deux jours d'ITSec, les participants auront accès à plus de 20 conférences, ateliers et panels d'experts. Ces sessions aborderont trois thèmes principaux : la cybersécurité, la sécurité des TI et les fournisseurs de services gérés. Avec plus de 30 kiosques d'exposants à explorer et plus de 500 participants attendus, l'événement offre une occasion unique de réseautage et de développement professionnel.

Conférences vedettes à ne pas manquer

Steve Waterhouse inaugurera l'événement avec une conférence sur l'efficacité en tant que responsable de la sécurité de l'information.

Le lendemain, une conférence proposée par Microsoft traitera de la cybersécurité à l'ère de l'IA générative.

Gabrielle Botbol conclura ITSec avec une intervention sur l'importance des compétences interpersonnelles dans la cybersécurité.

conclura ITSec avec une intervention sur l'importance des compétences interpersonnelles dans la cybersécurité. Plusieurs autres conférences auront lieu au cours de ces deux journées. Visitez http://it-sec.ca pour l'horaire complet.

Activités supplémentaires

Les participants pourront également profiter d'un spectacle d'humour de Louis T., d'un BBQ convivial sur la terrasse, et de nombreuses autres surprises. Un quiz Kahoot captivant aura lieu au courant de la première journée, permettant aux participants de tester leurs connaissances de manière ludique.

Informations pour les médias et inscriptions

Pour toute question relative à ITSec 2024 ou pour obtenir des billets médias, veuillez contacter [email protected] .

ITSec 2024 est plus qu'un événement : c'est une occasion unique de se former, de découvrir et de réseauter avec les leaders de l'industrie. Ne manquez pas cette chance de transformer votre approche de la cybersécurité et d'enrichir votre expertise professionnelle.

À propos de Devolutions

Fondée au Québec en 2010 et pouvant compter aujourd'hui sur plus de 800 000 utilisateurs dans plus de 140 pays, Devolutions propose des solutions alliant productivité et sécurité, conçues par et pour des professionnels en TI. L'entreprise a d'abord été créée pour répondre aux attentes des petites et moyennes entreprises (PME), lesquelles ont des besoins bien particuliers en matière de protection contre les cyberattaques. Avec le temps, Devolutions en est venu à traiter avec de grandes entreprises également, mais sans jamais oublier ses racines. Chez nous, les petites entreprises ont droit au même respect que les plus grands acteurs du domaine.

Renseignements: Laurence Cadieux, [email protected], (514) 360-3686 poste 154