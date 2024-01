ITSec 2024 franchit un nouveau cap avec Sherweb comme commanditaire principal

SAINT-HYACINTHE, QC, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Devolutions, organisateur d'ITSec, l'événement annuel consacré entièrement aux professionnels de la sécurité informatique du Québec, est ravi d'annoncer son nouveau partenariat officiel avec Sherweb. Après ISM, qui a été d'une aide indispensable l'année dernière, c'est au tour de Sherweb de parrainer cette prestigieuse rencontre.

« Nous sommes fiers d'être le commanditaire principal de cet événement en pleine croissance organisé par Devolutions, » dit Guillaume Boisvert, directeur, innovation de produits chez Sherweb. « La cybersécurité est une grande priorité pour Sherweb et pour nombreux des fournisseurs de services gérés (MSP) avec lesquels nous collaborons. Cet événement offre aux MSP et à l'ensemble de la communauté des TI du Québec une occasion de connecter en personne et de découvrir les derniers avancements en matière de sécurité aux côtés d'experts de l'industrie. »

La troisième édition de ITSec se tiendra les 22 et 23 mai 2024 au Centre de Congrès de Saint-Hyacinthe.

Nouveauté 2024 : journée de formation pré-événement

Devolutions et ses partenaires innovent encore cette année en proposant une journée de formation aux participants d'ITSec 2024 la veille de l'événement, soit le 21 mai. Les sessions formatives, qui s'étendront de 10 h à 17 h, porteront sur les dernières tendances en cybersécurité et les technologies associées aux produits de Devolutions. Elles y seront présentées par nos experts en produits, l'équipe de sécurité de Devolutions, laquelle inclut notre chef informaticien, Martin Lemay, ainsi que de nombreux autres invités.

Un programme riche et diversifié

ITSec 2024 promet de réunir plus de 400 professionnels de l'informatique pour deux journées enrichissantes. Cette année, les panels d'experts, les ateliers pratiques, et les conférences toucheront à trois thèmes étroitement liés à la réalité des TI, à savoir : la cybersécurité, la sécurité des TI et les fournisseurs de services gérés (MSP). Avec plus de 20 exposants, 24 ateliers au choix, et une multitude d'activités, ITSec 2024 sera aussi captivant qu'instructif.

Conférencier vedette : Steve Waterhouse

ITSec commence en force cette année avec une conférence de Steve Waterhourse, figure de proue de la sécurité informatique au Québec. Sa présence est un grand honneur pour nous et représente une occasion en or d'apprendre d'un des meilleurs intervenants du domaine.

Nous sommes impatients de vous accueillir à ITSec 2024, qui promet d'être à la fois éducatif, inspirant et de marquer une étape importante pour le développement de la communauté des professionnels de la technologie et de la sécurité informatique au Québec.

À propos de Devolutions

Fondée au Québec en 2010 et pouvant compter aujourd'hui sur plus de 800 000 utilisateurs dans plus de 140 pays, Devolutions propose des solutions alliant productivité et sécurité, conçues par et pour des professionnels en TI. L'entreprise a d'abord été créée pour répondre aux attentes des petites et moyennes entreprises (PME), lesquelles ont des besoins bien particuliers en matière de protection contre les cyberattaques. Avec le temps, Devolutions en est venu à traiter avec de grandes entreprises également, mais sans jamais oublier ses racines. Chez nous, les petites entreprises ont droit au même respect que les plus grands acteurs du domaine.

