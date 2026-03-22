Itinérance : QS et le milieu communautaire font débloquer 24 M$, mais beaucoup de dégâts ont déjà été faits

MONTRÉAL, le 22 mars 2026 /CNW/ - Depuis plusieurs mois maintenant, Québec solidaire et le milieu communautaire talonnent le gouvernement de la CAQ afin qu'il pallie, au minimum, au retrait dévastateur du financement fédéral de 24 millions de dollars annoncé en décembre dernier. En ce sens, bien que insuffisante, la bonification budgétaire annoncée au dernier budget du Québec devrait permettre d'éviter certaines catastrophes comme la fermeture annoncée de ressources destinées aux personnes de la rue.

Cependant, ces annonces arrivent très tardivement. Des postes ont déjà été coupés, des services ont déjà été réduits et des projets ont déjà été abandonnés, ce qui vulnérabilise encore davantage le réseau pourtant aux prises avec une crise qui s'accentue. Pourquoi le gouvernement a-t-il attendu la fin de l'hiver et des enveloppes pour agir? Notons également que l'argent annoncé est encore loin d'être disponible sur le terrain et qu'il doit s'y rendre de manière prioritaire le plus rapidement possible.

« C'est Québec solidaire, avec le milieu communautaire, qui a mis la pression pour que le gouvernement bouge. La CAQ n'avait tout simplement pas le choix d'intervenir là où le fédéral a abandonné. Or, annoncer ces sommes 10 jours avant la fin des enveloppes, c'est inacceptable. Beaucoup de mal a déjà été fait : des postes ont été coupés, des services ont été réduits, des projets ont été abandonnés. Maintenant, la priorité, c'est que l'argent descende sur le terrain tout de suite », a déclaré Guillaume Cliche-Rivard, responsable solidaire en matière d'itinérance.

Québec solidaire rappelle que les organismes communautaires sont déjà à bout de souffle et que ces sommes, bien qu'attendues, sont loin des montants nécessaires pour affronter la crise de l'itinérance qui frappe tout le Québec. En effet, si Québec pallie là où le fédéral a abandonné, nous demeurons très loin des bonifications attendues pour affronter la crise. Rappelons que la CAQ a prolongé d'une année son Plan d'action interministériel en itinérance, encore une fois sans indexation pour une 5e année de suite, et que les travaux visant son renouvellement tardent à être lancés.

En rappel, cette bonification de 24M$ fait suite à plusieurs demandes de Québec solidaire afin de bonifier et pérenniser le financement en itinérance, notamment:

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse des porte-parole, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]