L'appui majeur du Fonds du Grand Mouvement répond à un besoin criant dans la région des Laurentides

SAINT-JÉRÔME, QC, le 29 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Hutte peut compter sur Desjardins pour concrétiser la construction de sa nouvelle maison d'hébergement d'urgence dans les Laurentides. Alors que les besoins sont importants, cet appui majeur de 1,2 M$ permettra d'agir concrètement sur cet enjeu prioritaire afin de favoriser la réinsertion des personnes en situation d'itinérance.

« Réaliser un projet de cette ampleur dans des délais aussi courts demande la coopération de beaucoup de gens, affirme François Savoie, directeur général de La Hutte. Lorsque le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides nous a interpellés en décembre 2021, nous ne savions pas à quel point les besoins étaient criants. À la lumière de ce que nous avons observé, il était tout simplement impensable pour nous de ne pas agir. Nous sommes déterminés à offrir une réponse rapide, empreinte de bienveillance et ancrée dans les meilleures pratiques. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur Desjardins pour y arriver. »

« Cet appui financier majeur est une démonstration de plus que le Fonds du Grand Mouvement est connecté aux besoins des milieux et souhaite influencer positivement la vitalité des collectivités, souligne le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier. Notre don contribuera à la concrétisation d'un projet structurant pour la région. Ce nouveau centre d'hébergement offrira des services complets permettant non seulement une prise en charge rapide des besoins de cette population vulnérable, mais aussi un service d'accompagnement dans une approche globale de réinsertion sociale. »

Une réponse aux besoins réels du milieu

Le CISSS des Laurentides rappelle que ce projet s'inscrit en concordance avec les résultats des consultations effectuées, dans les deux dernières années, auprès des partenaires interministériels, intersectoriels et communautaires. L'analyse faite dans le cadre de la Cartographie du système d'hébergements et de logements pour les personnes en situation d'itinérance dans les Laurentides et les défis cernés dans le Plan régional intégré en itinérance mettent de l'avant l'importance de se doter de lits de transition, de lits de réinsertion à long terme et d'appartements supervisés afin de soutenir le processus de réaffiliation.

« Par l'ajout de La Hutte, le grand dortoir qu'était l'église de Saint-Jérôme s'est transformé et deviendra, dans les prochaines semaines, une maison d'hébergement qui offre davantage que des services d'urgence, précise la présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, Rosemonde Landry. Le continuum de services offert aux hommes et aux femmes permet l'ajout de plusieurs programmes d'accompagnement ciblés et adaptés. Cette offre de services novatrice vise à soutenir ces personnes afin de leur permettre de développer les habiletés nécessaires à la sortie de la rue. »

« Ce don va entraîner des effets très concrets pour de nombreuses années, ajoute le député de Saint-Jérôme, Youri Chassin. En soutenant cet organisme exemplaire, Desjardins contribue à offrir un lieu où des gens retrouvent espoir, créent de nouveaux liens et sortent véritablement de l'itinérance et de la précarité. Avec des pratiques éprouvées, les intervenants de La Hutte incarnent exactement ce que le Plan d'action interministériel du gouvernement du Québec souhaite favoriser : intersectorialité, accompagnement et réinsertion. À titre de député de Saint-Jérôme, bien au fait des besoins de la région, j'offre toute ma gratitude à Desjardins pour cet extraordinaire coup de main! »

Rappelons qu'une importante campagne de financement est en cours pour la construction du nouveau centre d'hébergement d'urgence de La Hutte. Pour contribuer à ce grand projet, vous pouvez vous rendre sur le site https://lahutte.org/dons/ ou appeler au 450 471-4664.

Depuis l'arrivée de La Hutte à Saint-Jérôme en avril 2022 :

188 personnes se sont trouvé un logement ou une chambre;

71 sont retournées chez des membres de la famille ou des amis;

94 sont à l'emploi et 103 ont reçu un premier chèque d'aide de dernier recours;

198 ont reçu des soins en santé mentale avec accompagnement;

54 sont vues par un psychiatre avec accompagnement;

39 ont entamé une démarche en centre de thérapie pour une dépendance;

9 ont été hospitalisées en santé mentale pour troubles graves et persistants.

À propos de La Hutte - Hébergement d'urgence

La Hutte est une maison d'hébergement qui accueille des femmes et des hommes en situation d'itinérance. Depuis 2003, la ressource vient en aide aux gens les plus vulnérables de Lanaudière grâce à une offre d'hébergement diversifiée qui vise à les accompagner pour les aider à sortir de la rue de façon durable. Depuis le 1er avril 2022, La Hutte offre également ses services d'hébergement d'urgence et d'accompagnement dans la région des Laurentides.

À propos du Fonds du Grand Mouvement

Depuis 2016, Desjardins s'est doté d'un fonds de 250 M$ afin d'investir dans les communautés pour appuyer des projets qui ont le potentiel de transformer notre société d'ici 2024. Le Fonds soutient des projets qui rejoignent les priorités des milieux, telles que l'emploi, la vitalité économique, l'éducation et l'environnement. À ce jour, plus de 700 projets ont été soutenus grâce au Fonds.

