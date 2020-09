ITCloud.ca signe une entente de distribution avec BitTitan afin de propulser des solutions de migrations infonuagiques à son réseau de professionnels TI et les PME à travers le Canada

« La migration représente le premier pas vers le cloud pour les PME et BitTitan aide les partenaires TI avec la stratégie, les outils et le support nécessaires à une expérience de migration réussie. » dit David Latulippe, Vice-Président Exécutif d'ITCloud.ca. « Avec BitTitan, nous fournissons des solutions capables de gérer plusieurs environnements infonuagiques. Que ce soit une migration entre tenants ou vers Microsoft Teams, MigrationWiz offre une expérience de migration transparente pour les utilisateurs, assure un niveau élevé de satisfaction de la clientèle, et permet à nos partenaires d'obtenir une croissance d'entreprise rapide et continuelle. »

« Des outils sur mesure pour nos partenaires qui permettront de réduire considérablement le temps et les efforts requis pour faire une transition simple et efficace d'un client et de ses données vers Microsoft 365. » dit Steve Noel, Vice-Président Productivité des Affaires, ITCloud.ca.

MigrationWiz évolue continuellement pour supporter de nouveaux environnements et services infonuagiques, assurant ainsi que les partenaires soient toujours équipés de la meilleure solution pour s'adapter aux besoins de leurs clients. « BitTitan est ravi de s'associer à ITCloud.ca, un distributeur Canadien de premier plan, » dit Lon Clark, Directeur des Ventes Globales, BitTitan. « Nous nous engageons à permettre à leur réseau de partenaires d'accéder aux solutions dont ils ont besoin pour assurer des migrations rapides et sécurisées à leurs clients. »

Pour les partenaires actuels, ces nouvelles solutions sont maintenant disponibles dans leur portail partenaire ITCloud.ca. Pour devenir un partenaire, s'il vous plaît visitez https://www.itcloud.ca/partenariat.html

À Propos de BitTitan

BitTitan® permet aux professionnels des services informatiques de déployer et de gérer avec succès les technologies cloud via l'automatisation. MigrationWiz® est la solution SaaS de pointe pour les migrations de boîtes aux lettres, documents et dossiers publics entre un large éventail de sources et de destinations. Depuis 2009, BitTitan a transféré plus de 16 millions d'utilisateurs vers le cloud pour 41 000 clients dans 187 pays et prend en charge les principaux écosystèmes cloud, notamment Microsoft, Amazon, Google et Dropbox. Tournée vers l'international, l'entreprise a des bureaux à Seattle et à Singapour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.BitTitan.com.

À Propos d'ITCloud.ca

ITCloud.ca est un distributeur cloud autorisé Microsoft, Bitdefender, NinjaRMM, Letsignit, Avepoint et Zerospam pour les CSP/MSP et entreprises informatiques au Canada. Né dans le nuage en 2005 pour offrir des services gérés et supervisés de sauvegardes infonuagiques tel que Backup En Ligne, ITCloud.ca distribue maintenant des solutions de Continuité, CyberSécurité et Productivité des Affaires a un réseau de plus de 1000 partenaires-revendeurs à travers le pays. ITCloud.ca se situe parmi les meilleurs fournisseurs de services sécurisés de sauvegarde cloud et de produits et services infonuagiques Microsoft au Canada.

SOURCE ITCloud.ca (IT Cloud Solutions)

Renseignements: Renseignements: Julie Faucher-Bourgault (pour ITCloud.ca), (877) 374-0228 #6569, [email protected]; Jake Jedlicka (pour BitTitan), (206) 413-6132, [email protected]

Liens connexes

backupenligne.ca