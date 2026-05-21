Pour soutenir la croissance, accélérer l'innovation et élargir l'offre québécoise en solutions écoénergétiques haute performance.

BOIS-DES-FILION, QC, le 21 mai 2026 /CNW/ - Isothermic annonce aujourd'hui l'inauguration officielle de sa nouvelle usine de Bois-des-Filion, à la suite de l'acquisition d'AT Fabrication, qui marque une étape stratégique majeure dans l'évolution de l'entreprise. Trois millions de dollars ont déjà été injectés en équipement, en recherche et développement et en agrandissement des installations.

Cette acquisition permet à Isothermic d'étendre sa présence sur la Rive-Nord, de renforcer sa proximité avec ses marchés clés et d'élargir considérablement son offre dans l'enveloppe du bâtiment grâce à l'intégration de solutions avancées de façades : murs-fenêtres, murs-rideaux, systèmes unitisés et composantes architecturales haute performance.

À cette occasion, Isothermic dévoile également le PACE WallMC, une nouvelle génération de mur préfabriqué conçue pour répondre aux réalités émergentes de l'industrie : pénurie de main-d'œuvre, pression sur les échéanciers, impératifs de rentabilité et exigences accrues en performance énergétique. Pensé selon une logique hors site, PACE WallMC vise à redéfinir l'efficacité de construction sans compromis sur la qualité, la durabilité ou la performance.

L'ensemble des produits Isothermic est conçu et fabriqué au Québec, un choix stratégique qui permet à l'entreprise d'assurer un contrôle rigoureux de la qualité tout en favorisant l'innovation locale.

Un ancrage stratégique dans un marché en profonde transformation

Avec cette première implantation sur la Rive-Nord, Isothermic renforce sa capacité à accompagner promoteurs, architectes et entrepreneurs dans un contexte où les standards de construction évoluent rapidement vers des bâtiments plus performants, durables et carboneutres.

Déjà reconnue pour son leadership technique, Isothermic fait partie des très rares manufacturiers certifiés Reynaers au Canada, et de l'un des rares en Amérique du Nord, lui permettant de fabriquer localement certains des systèmes architecturaux les plus avancés au monde. Cette expertise vient consolider son positionnement comme partenaire de choix pour les projets résidentiels, multi-résidentiels, commerciaux et institutionnels à haute exigence.

Repousser les limites des standards actuels

Isothermic se distingue par une vision claire : le minimum n'a jamais été une ambitionMC. L'entreprise propose aujourd'hui 12 produits certifiés Passive House (PHI et PHIUS), l'une des offres les plus complètes en Amérique du Nord pour les professionnels cherchant à dépasser les standards PassivHaus, ENERGY STAR, LEED ou NovoClimat.

Cette approche s'inscrit dans une volonté constante de concevoir des produits capables de répondre aux défis climatiques, réglementaires et économiques de demain.

« Pour moi, le minimum n'a jamais été une ambition. Avec cette nouvelle usine, l'ajout dans notre offre des fenêtres et mur rideaux en aluminium Reynaers, le lancement du PACE WallMC et l'expansion de notre offre façade, nous investissons pour redéfinir ce qu'un manufacturier québécois peut offrir au marché nord-américain : plus de performance, plus d'innovation et plus d'impact durable. », affirme David Aubert, président d'Isothermic.

Une croissance pensée pour l'avenir

Grâce à cette acquisition, Isothermic devient un acteur encore plus intégré de l'enveloppe du bâtiment, capable d'offrir une approche globale allant des portes et fenêtres haute performance jusqu'aux systèmes de façade avancés et solutions préfabriquées nouvelle génération.

Cette expansion soutient une ambition claire : faire évoluer les standards de l'industrie québécoise et nord-américaine en misant sur la fabrication locale, l'innovation concrète et la performance mesurable.

À propos d'Isothermic

Isothermic est un manufacturier québécois de portes, fenêtres, façades et solutions d'enveloppe du bâtiment. L'entreprise conçoit et fabrique au Québec des produits destinés aux marchés résidentiel, commercial, multirésidentiel et architectural, avec une exigence constante de performance, de durabilité et de qualité d'exécution.

Sous la direction de David Aubert depuis 2022, Isothermic connaît une croissance soutenue et affirme son positionnement comme acteur nord-américain en efficacité énergétique et en systèmes de bâtiment haute performance. Son offre comprend notamment 12 produits certifiés Passive House, des solutions architecturales avancées et une expertise manufacturière locale au service de projets canadiens et nord-américains.

SOURCE Portes & Fenêtres Isothermic

Renseignements : Maude Samson | 514 250-9058, Cabinet de relations publiques NATIONAL, [email protected]