Portes et fenêtres sous pression : comment bien les choisir face aux extrêmes climatiques

MONTRÉAL, le 11 août 2025 /CNW/ - En 2024, Environnement Canada confirmait que les événements climatiques extrêmes avaient atteint un sommet historique, tant en fréquence qu'en coût humain et économique. Les récentes pluies torrentielles qui ont frappé le sud du Québec, jumelées aux feux de forêt qui font rage dans l'Ouest canadien, nous rappellent à quel point nos habitations sont en première ligne.

Dans ce contexte, la façon dont nous construisons ou rénovons nos maisons joue un rôle clé dans la prévention des dommages -- et même dans la protection de notre santé.

Pour aborder ce sujet, je vous propose une entrevue avec David Aubert, PDG de Portes & Fenêtres Isothermic, un fleuron québécois certifié Passive House et à l'avant-garde de la construction résidentielle plus résiliente. Il pourra notamment vous éclairer sur :

Les éléments les plus vulnérables d'une maison en cas d'intempéries extrêmes ;

Le rôle méconnu des portes et fenêtres pour prévenir les infiltrations d'eau, de fumée et de braises ;

Le risque d'infiltration d'eau selon le type de fenêtre (coulissante, à guillotine, à battant, etc.) et la qualité du vitrage ;

L'importance d'un entretien régulier pour assurer l'étanchéité et la solidité des ouvertures.

David Aubert sera disponible pour des entrevues au cours des prochains jours, si le sujet vous intéresse.

Portes et fenêtres partout au Québec | Isothermic

SOURCE Portes & Fenêtres Isothermic

Contact média : Maude Samson, Cabinet de relations publiques NATIONAL, [email protected] | 514 250-9058