À la suite de l'approbation de Santé Canada, Illuccix est distribué au Canada par Isologic Radiopharmaceutiques Novateurs.

MONTRÉAL, le 16 mars 2023 /CNW/ - Isologic Radiopharmaceutiques Novateurs est fière d'annoncer que l'agent d'imagerie du cancer de la prostate Illuccix®, trousse de préparation de gallium Ga 68 Gozetotide, aussi connu sous le nom de PSMA-11, est maintenant disponible au Canada.

24 000 hommes sont diagnostiqués avec un cancer de la prostate chaque année au Canada, ce qui en fait le premier cancer chez les hommes.

« Santé Canada a approuvé Illuccix®, offrant ainsi aux médecins canadiens un nouvel outil de diagnostic », déclare André Gagnon, président d'Isologic. "Illuccix® est disponible auprès d'Isologic, qui l'approvisionne sur l'ensemble du territoire canadien afin d'assurer l'accès de tous les patients à Illuccix®".

Le produit est disponible en format de trousse froide ou sous forme de dose.

Illuccix® : une nouvelle technologie porteuse d'espoir

Selon les statistiques publiques canadiennes, le dépistage du cancer de la prostate des Canadiens est tardif dans 26 % des cas. La technologie d'Illuccix® offre donc une nouvelle forme d'espoir pour des patients.

« Illuccix® est un outil précieux pour aider les médecins à détecter le cancer de la prostate métastatique et à guider les décisions de prise en charge des patients. Nous sommes ravis que les patients canadiens aient maintenant un accès généralisé à l'imagerie diagnostique PSMA-PET », a déclaré Kevin Richardson, directeur général de Telix Americas.

Isologic : une entreprise toujours à la recherche des moyens les plus avancés

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir cette nouvelle technologie aux patients de tout le Canada », a ajouté M. Gagnon. « Notre entreprise est toujours à la recherche des approches les plus novatrices pour aider à diagnostiquer et à traiter les patients. »

Isologic s'engage à fournir des innovations et des solutions aux médecins canadiens afin d'améliorer les soins aux patients et par conséquent, d'offrir de l'espoir. Avec Illuccix®, l'entreprise novatrice pourra contribuer à augmenter le nombre de dépistages en améliorant considérablement l'accès à l'imagerie PSMA-PET au Canada.

À propos d'Isologic Radiopharmaceutiques Novateurs

Isologic est une société radiopharmaceutique canadienne qui se consacre à la médecine nucléaire et à la production de produits radiopharmaceutiques. Le siège social est situé à Montréal, au Québec, et nos sites se trouvent à Dorval, Lachine, Toronto, Burlington, Ottawa et Vancouver.

ISOLOGIC est le principal fabricant canadien de produits radiopharmaceutiques émetteurs de positons (REP) et distributeur de produits radiopharmaceutiques pour la tomographie par émission de photons (PRTEP). Isologic exploite une structure interne de logistique et de livraison, ce qui lui permet notamment de contrôler son autonomie en matière de radio-isotopes.

À propos de Telix Pharmaceuticals Limited

Telix est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits radiopharmaceutiques diagnostiques et thérapeutiques. Telix a son siège à Melbourne, en Australie, et des activités internationales aux États-Unis, en Europe (Belgique et Suisse) et au Japon. Telix développe un portefeuille de produits en phase clinique qui vise à répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits en oncologie et dans le domaine des maladies rares. Telix est cotée à l'Australian Securities Exchange (ASX: TLX).

Le produit phare de Telix, Illuccix®, a été approuvé par la FDA, par la Therapeutic Goods Administration (TGA) australienne et par Santé Canada. Telix Pharmaceuticals (US), Inc. est une filiale de Telix Pharmaceuticals Limited.

