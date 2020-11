L'annonce survient au début de la campagne mondiale d'activisme de 16 jours

BURLINGTON, ON, le 25 nov. 2020 /CNW/ - Islamic Relief Canada a annoncé aujourd'hui qu'il investira plus d'un demi-million de dollars pour lancer un programme international de lutte contre l'inégalité entre les sexes.

Le projet, intitulé « La Déclaration islamique pour la justice de genre », demande aux organisations musulmanes et de la société civile de s'engager à soutenir une déclaration fondée sur la foi qui vise à lutter contre les injustices auxquelles les femmes et les filles musulmanes sont confrontées en raison du manque de connaissances sur la foi, des cultures oppressives et des déséquilibres structurels du pouvoir.

Ces injustices comprennent la violence physique et sexuelle, la traite des personnes, les mariages précoces et la mutilation des organes génitaux féminins.

Reyhana Patel, responsable des communications à Islamic Relief Canada, a affirmé :

« Au cours des dernières années, nous avons évalué comment les programmes inspirés par la foi peuvent changer les attitudes et les croyances à l'égard de l'égalité entre les sexes. La Déclaration islamique pour la justice de genre fournit les connaissances religieuses, souvent insuffisantes dans les discussions mondiales sur les sexes, l'égalité et le développement.

« Avec la pandémie de COVID-19 qui ne devrait qu'exacerber les déséquilibres entre les sexes dans le monde, le moment est d'autant plus pertinent pour introduire cette initiative. »

Les principaux objectifs de la déclaration sont l'injustice économique; la justice et l'équité dans la famille; les droits civils, politiques et numériques; l'égalité d'accès à l'éducation; la protection et la santé; le leadership transformateur. Les partenaires utiliseront la Déclaration pour guider la défense des droits, l'éducation, la formation et les programmes qui transforment les normes propres au genre au sein des communautés musulmanes.

Le projet de quatre ans, qui peut compter sur un budget de 585 000 $, sera mis en œuvre au Pakistan, au Mali, au Liban, en Éthiopie, au Kenya, en Jordanie, au Bangladesh et en Indonésie.

Le projet est lancé après deux ans de consultations avec des organismes des Nations Unies, des dirigeants religieux masculins et féminins, des organisations de jeunesse, des acteurs de la société civile, des gouvernements donateurs et des organisations de défense des droits des femmes.

À propos d'Islamic Relief Canada

Islamic Relief Canada est un organisme de bienfaisance enregistré au Canada et une importante ONG musulmane qui travaille dans plus de 30 pays pour fournir de l'aide humanitaire et bâtir des collectivités résilientes et prospères. Pour en savoir plus, consultez le site islamicreliefcanada.org.

SOURCE Islamic Relief Canada

Renseignements: Reyhana Patel, responsable des communications, à l'adresse [email protected] ou au 647 200-4662

Liens connexes

islamicreliefcanada.org