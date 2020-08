Islamic Relief Canada : Des Canadiens arrivent à Beyrouth en vue de coordonner les efforts humanitaires

TORONTO, le 17 août 2020 /CNW/ - Un groupe de Canadiens est arrivé à Beyrouth aujourd'hui pour rendre compte de la prestation de l'aide d'urgence aux personnes touchées par l'explosion dévastatrice survenue le 4 août.

L'équipe représente la Coalition humanitaire et sera accompagnée de Mohamad Fakih, propriétaire de Paramount Fine Foods.

À ce sujet, voici la déclaration de Richard Morgan, de la Coalition humanitaire :

« Au cours de la dernière semaine, les Canadiens ont fait preuve d'une grande générosité pour aider les gens sur le terrain au Liban. Nous tenons à nous assurer que leurs dons sont acheminés directement à ceux qui en ont besoin. Notre équipe participera à la distribution de l'aide sur le terrain. Nous fournirons de la nourriture, des médicaments, des fournitures médicales, des produits sanitaires et d'autres articles aux personnes qui ont été touchées par l'explosion. »

En réponse à l'explosion dévastatrice survenue au Liban, le gouvernement canadien versera une somme équivalente à tous les dons reçus par l'entremise de la Coalition humanitaire et de ses organismes membres, jusqu'à concurrence de 5 millions de dollars.

Certains membres du personnel d'Islamic Relief Canada et de CARE Canada font partie de l'équipe qui s'est rendue à Beyrouth. Ceux-ci seront disponibles pour réaliser des entrevues avec les médias en anglais, en arabe et en français.

La Coalition humanitaire regroupe des organisations humanitaires de premier plan afin d'offrir aux Canadiens un moyen simple et efficace de venir en aide aux populations touchées par des catastrophes pour l'humanité sur la scène internationale. Voici certains organismes membres de la Coalition humanitaire : Action contre la Faim, Canadian Foodgrains Bank, Canadian Lutheran World Relief, Care Canada, Médecins du Monde, Humanité et Inclusion, Islamic Relief Canada, Oxfam Canada, Oxfam-Québec, Plan International Canada, Aide à l'enfance et Vision mondiale.

SOURCE Islamic Relief Canada

Renseignements: Pour obtenir une entrevue, des photos, des vidéos ou des images des distributions en direct, veuillez communiquer avec : Reyhana Patel - [email protected]/647 200-4662; Marg Buchanan - [email protected]/613 239-2159

Liens connexes

islamicreliefcanada.org