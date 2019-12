Isabelle Marcoux, présidente du conseil de TC Transcontinental, nommée Membre au sein de l'Ordre du Canada

Second honneur pour la famille Marcoux et TC Transcontinental

MONTRÉAL, le 27 déc. 2019 /CNW Telbec/ - TC Transcontinental (TSX: TCL.A) (TSX: TCL.B) est fière d'annoncer que la présidente de son conseil d'administration, Isabelle Marcoux, a été nommée Membre de l'Ordre du Canada. Il s'agit de la deuxième génération d'une même famille d'entrepreneurs à se voir remettre cette prestigieuse distinction honorifique canadienne. En effet, son père, Rémi Marcoux, fondateur de TC Transcontinental et administrateur, avait lui-même été investi de l'Ordre du Canada en 2007. À l'instar de son père qui a fondé l'entreprise, madame Marcoux est à son tour profondément engagée envers le développement soutenu de TC Transcontinental, une société du Québec inc. basée à Montréal qui rayonne à l'échelle nord-américaine, et auprès de sa communauté.

De nombreuses réalisations professionnelles et philanthropiques illustrent la carrière d'Isabelle Marcoux au fil du temps, notamment depuis son ascension à la présidence du conseil de TC Transcontinental en 2012 : transformation stratégique de l'entreprise vers l'emballage souple afin d'assurer sa pérennité; avancement des femmes dans des rôles de leadership dans le milieu des affaires; coprésidente de la campagne 2016 de Centraide du Grand Montréal et, depuis deux ans, présidente du Cercle des Grands donateurs. Par ailleurs, Isabelle Marcoux met à profit son expertise en tant que membre de conseils d'administration de sociétés publiques canadiennes depuis de nombreuses années.

« C'est pour moi un très grand honneur d'être nommée aujourd'hui Membre au sein de l'Ordre du Canada, a dit Isabelle Marcoux, présidente du conseil de TC Transcontinental. C'est avec beaucoup d'humilité que je reçois cette distinction que je partage avec ma famille et avec tous mes collègues de TC Transcontinental. Quel moment émouvant de voir notre deuxième génération ainsi honorée. J'en suis touchée et heureuse de la reconnaissance de nos valeurs familiales de respect, de détermination et d'engagement philanthropique qui continuent de guider nos actions encore et toujours. »

À propos d'Isabelle Marcoux

Isabelle Marcoux est présidente du conseil de Transcontinental inc. depuis février 2012. Elle était vice-présidente du conseil de Transcontinental inc. depuis 2007 et vice-présidente au développement de la Société depuis 2004. À ce dernier titre, elle était responsable de l'ensemble du processus de planification stratégique, ainsi que des activités de fusions et d'acquisitions. Entre 1997 et 2004, Mme Marcoux a occupé divers postes au sein de la Société. Avant de se joindre à Transcontinental, elle était avocate au sein du cabinet McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L.

Isabelle Marcoux siège au conseil d'administration de Rogers Communications Inc. depuis 2008 et préside le comité des ressources humaines, ainsi qu'au conseil d'administration de Power Corporation du Canada depuis 2010. Durant 12 ans, jusqu'au printemps 2019, elle a également siégé au conseil d'administration de George Weston limitée, où elle a notamment agi à titre de présidente du comité de la conformité et de la gestion des risques. Elle est de plus membre du conseil de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants ainsi que du comité consultatif de la Faculté de droit de l'Université McGill.

Mme Marcoux s'investit activement auprès de Centraide du Grand Montréal. Elle est présidente du Cercle des grands donateurs depuis 2018, a été coprésidente de la campagne Centraide du Grand Montréal 2016 et a coprésidé la campagne 2015 du Cercle des Leaders. Par ailleurs, elle copréside le Cabinet de la grande campagne de financement 2019-2026 de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Mme Marcoux a également coprésidé plusieurs événements-bénéfice et a participé à de nombreuses campagnes majeures de financement, notamment au profit du Musée des beaux-arts de Montréal, de l'Institut de Cardiologie de Montréal, de la Fondation Tel-Jeunes, de la Fondation des Jeunes Musiciens du Monde et de la Fondation Montréal inc. En 2018, l'organisme Portage lui rend d'ailleurs hommage pour sa précieuse contribution au sein de la communauté lors de la Soirée des Grands Philanthropes.

En 2018, Isabelle Marcoux joint le très sélect Club des entrepreneurs du Conseil du patronat du Québec pour souligner sa contribution exceptionnelle au développement économique du Québec. En 2017, elle devient la première Canadienne à remporter le prix « Visionary Award for Strategic Leadership » de l'organisation mondiale WomenCorporateDirectors Foundation (WCD) visant à reconnaître notamment son leadership avéré dans la prise de décisions stratégiques favorisant la croissance durable de l'entreprise. En 2017 également, Mme Marcoux accède au Temple de la renommée du Réseau des femmes exécutives (WXN), après s'être distinguée auprès de l'organisation en 2010, 2012 et 2016 comme l'une des 100 Canadiennes les plus influentes. En 2016, elle s'est vu décerner la prestigieuse Médaille de l'Assemblée nationale du Québec soulignant le rôle fondamental qu'elle joue au quotidien au sein de la communauté. En 2015, la Fédération des chambres de commerce du Québec lui remettait le « Mercure Leadership Germaine-Gibara - catégorie Grande entreprise », reconnaissant le parcours exceptionnel d'une femme d'affaires ayant fait preuve d'audace et d'influence tout au long de son cheminement professionnel et au sein de son secteur d'activité. Au cours des années précédentes, Mme Marcoux a été reconnue à maintes reprises dont en 2007, alors que son nom figurait au palmarès des Top 40 Under 40TM du Canada, un programme de distinctions qui honore 40 Canadiens de moins de 40 ans qui se sont illustrés dans leurs fonctions.

Mme Marcoux détient un baccalauréat en sciences politiques et économie, ainsi qu'un baccalauréat en droit civil, de l'Université McGill. Elle est membre du Barreau du Québec depuis 1995. Elle est mariée à François Olivier et ils sont les parents de deux enfants.

À propos de l'Ordre du Canada

L'Ordre du Canada est l'une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays. Ses Compagnons, Officiers et Membres reflètent la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (Ils désirent une patrie meilleure).

Créé en 1967, l'Ordre du Canada reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d'une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation. Près de 7500 personnes de tous les milieux ont été investies de l'Ordre. Celles qui portent l'insigne emblématique du flocon de neige de l'Ordre ont changé la façon dont notre nation mesure le succès et, grâce à leurs réalisations, nous ont aidés à édifier un meilleur Canada.

Les nominations sont faites par le gouverneur général selon les recommandations du Conseil consultatif de l'Ordre du Canada.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société se positionne également comme le plus important groupe canadien d'édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 40 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L'engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d'agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte plus de 9000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 3,0 milliards de dollars canadiens pour l'exercice financier clos le 27 octobre 2019. Pour plus d'information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc

