TORONTO, 24 septembre 2021 /CNW/ - Irwin est heureuse d'annoncer qu'elle s'est classée au 61e rang du classement des entreprises les plus florissantes du Canada selon le Report on Business 2021.

Le classement des entreprises les plus florissantes au Canada classe les entreprises canadiennes sur le plan de la croissance des revenus sur trois ans. Irwin a gagné sa place avec une croissance de 974 % sur trois ans.

« Nous sommes honorés d'être reconnus comme l'une des entreprises les plus florissantes au Canada, a déclaré David Whyte, cofondateur et chef de la direction d'Irwin. Cette réalisation est le reflet du soutien continu que nous recevons de nos clients et du travail incroyable que notre équipe accomplit pour assurer la réussite de chaque partenaire. »

En 2021, Irwin a lancé de nouvelles solutions de recherche et de données pour fournir aux clients des renseignements importants sur leurs relations avec la communauté des investisseurs. L'entreprise a également mis au point une application mobile offerte sur Android et iOS afin d'offrir aux utilisateurs un accès facile au système de gestion des relations avec la clientèle et à la base de données d'Irwin pendant leurs déplacements. Avec chaque nouvelle fonction et chaque nouveau service, Irwin renouvelle sa promesse d'offrir aux professionnels des marchés financiers la solution logicielle à guichet unique la plus complète sur le marché.

« Dès ses débuts, Irwin s'est concentrée sur l'élaboration de solutions novatrices qui répondent aux besoins commerciaux uniques des professionnels des marchés financiers. Nous sommes chanceux de travailler avec des personnes et des organisations avant-gardistes qui adoptent nos logiciels et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre sur notre lancée alors que nous façonnons ensemble l'avenir de l'industrie », a déclaré Mark Fasken, cofondateur et chef de l'exploitation d'Irwin.

Lancé en 2019, le classement éditorial des entreprises les plus florissantes au Canada vise à célébrer les réalisations entrepreneuriales au Canada en reconnaissant et en amplifiant le succès des entreprises indépendantes et axées sur la croissance au pays. Il s'agit d'un programme volontaire; les entreprises devaient suivre un processus de demande rigoureux pour être admissibles. Au total, 448 entreprises ont obtenu une place au classement de cette année.

La liste complète des gagnants de 2021 et la couverture éditoriale qui l'accompagne sont publiées dans le numéro d'octobre du magazine Report on Business - maintenant publié - et en ligne.

« Alors que nous nous tournons vers l'avenir, les entreprises les plus florissantes du Canada sont à la fois une source d'inspiration et de renseignements pratiques pour d'autres entreprises qui font face à des défis semblables, a déclaré James Cowan, rédacteur du magazine Report on Business. Les entrepreneurs qui dirigent ces entreprises sont intelligents, tenaces et inébranlables dans leur engagement envers leurs objectifs. »

« Tout chef d'entreprise à la recherche d'une inspiration ne devrait pas chercher plus loin que les 448 entreprises figurant dans le classement 2021 des entreprises les plus florissantes au Canada du magazine Report on Business, a affirmé Phillip Crawley, éditeur et chef de la direction du Globe and Mail. Leur croissance contribue à faire du Canada un meilleur endroit où vivre, et nous sommes fiers de présenter leurs récits à nos lecteurs. »

Irwin embauche au Canada. Pour en savoir plus, visitez le site www.getirwin.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos d'Irwin

Irwin est un important fournisseur de logiciels qui permet aux professionnels des marchés financiers d'établir des relations plus solides avec la communauté des investisseurs. Irwin crée des solutions simples pour les sociétés ouvertes mondiales et leurs conseillers afin de découvrir de nouveaux investisseurs et des actionnaires potentiels, dans le but ultime de sensibiliser davantage les parties prenantes, d'augmenter le volume des transactions et de stabiliser le cours des actions. En combinant le meilleur service à la clientèle aux logiciels modernes et aux renseignements sur les actionnaires les plus complets sur le marché, Irwin contribue à éclairer les décisions d'affaires stratégiques pour des milliers d'utilisateurs dans le monde. Irwin a été fondée à Toronto, au Canada, en mars 2017.

Personne-ressource pour les relations publiques :

[email protected]

À propos du Globe and Mail

Principal média d'information au Canada, le journal The Globe and Mail est au centre des débats nationaux et suscite un changement de politique depuis 1844 en pratiquant un journalisme courageux et indépendant. Grâce à sa couverture primée du monde des affaires, de la politique et des enjeux nationaux, les versions imprimées et numériques du Globe and Mail rejoignent 6,4 millions de lecteurs chaque semaine, et son magazine Report on Business est consulté par 2 millions de lecteurs à chaque parution imprimée et numérique. Son investissement dans une science des données de pointe signifie que, tout comme le monde, le journal continue à évoluer. The Globe and Mail est la propriété de Woodbridge, la division d'investissement de la famille Thomson.

