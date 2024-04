TORONTO, le 4 avril 2024 /CNW/ - Des représentants d'IR Magazine se sont joints à Berk Sumen, directeur général, Services aux sociétés de la TSX et de la TSXV, Bourse de Toronto, pour ouvrir les marchés et souligner l'édition 2024 des prix et du Hall of Fame d'IR Magazine.

IR Magazine ouvre les marchés Jeudi 4 avril 2024

IR Magazine est la voix de référence indépendante des relations avec les investisseurs (RI) et se trouve depuis plus de 35 ans au premier plan de l'évolution du domaine. Reconnu mondialement pour sa présence numérique et ses événements dynamiques, IR Magazine propose à un public du monde entier un contenu diversifié, qu'il s'agisse d'articles, de balados, de forums de discussion ou de vidéos. Réputé pour son excellence, le magazine est une source de confiance pour les professionnelles et professionnels des RI qui évoluent dans l'univers en constante évolution des marchés financiers.

Le Hall of Fame d'IR Magazine rend hommage à des lauréates et lauréats précédents de prix d'IR Magazine, notamment des récipiendaires des distinctions « Best IR Professional » et « Lifetime Achievement ». L'admission au sein de ce groupe sélect vient souligner leurs importantes réalisations dans le domaine des RI et leur permettre de contribuer à façonner l'avenir de l'excellence du milieu.

SOURCE Toronto Stock Exchange

Renseignements: RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : Priscilla Lim, [email protected]