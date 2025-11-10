L'adhésion au programme iQIYI International VIP sera disponible à l'achat dans l'application Snaplii à compter du 1 novembre

SINGAPOUR, 10 novembre 2025 /CNW/ - iQIYI, un service de divertissement en ligne de calibre mondial, et Snaplii, une plateforme de portefeuille numérique de premier plan, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique pour lancer l'adhésion à iQIYI International VIP en Amérique du Nord. À compter du 1 novembre, les utilisateurs des États-Unis et du Canada pourront acheter des cartes de membre trimestrielles ou annuelles directement au moyen de l'application Snaplii.

Cette collaboration offre aux utilisateurs de Snaplii un accès transparent à la vaste bibliothèque de contenu haut de gamme d'iQIYI. Les abonnés pourront visionner gratuitement des pièces de théâtre, des films, des émissions de variétés asiatiques originaux primés, ainsi que du contenu dramatique vertical novateur. Le partenariat arrive juste à temps pour la période de visionnement frénétique des Fêtes, offrant du divertissement, y compris de grandes séries comme Strange Tales of Tang Dynasty et de nouveaux titres des marques populaires de « théâtre » d'iQIYI couvrant les suspenses, les romans et les microdrames optimisés pour les appareils mobiles.

« L'amélioration de l'accessibilité pour nos amateurs du monde entier est une priorité clé », a déclaré M. Leo Geng, vice-président directeur d'iQIYI. « Notre collaboration avec Snaplii nous permet de communiquer avec les auditoires nord-américains grâce à une plateforme novatrice et conviviale. Nous sommes ravis d'offrir notre contenu à la communauté de Snaplii et d'aider les téléspectateurs à découvrir leur prochaine émission préférée. »

M. Spencer Xu, chef de la direction de Snaplii, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à iQIYI. Cette initiative cadre parfaitement avec notre conviction fondamentale que les avantages financiers et les avantages liés au mode de vie devraient être accessibles à tous. En intégrant les abonnements VIP haut de gamme d'iQIYI, nous enrichissons la vie de nos utilisateurs avec un divertissement de premier plan. »

À propos d'iQIYI

iQIYI est le premier service de diffusion en continu en ligne au monde, fondé en 2010 et spécialisé dans le divertissement asiatique. La plateforme offre un vaste portefeuille de pièces de théâtre, de films, de spectacles de variétés et d'animations asiatiques, ce qui en fait l'un des plus grands créateurs de contenu asiatique original primé. Figurant sur la liste du NASDAQ depuis 2018, iQIYI a lancé son service international en 2019, offrant des sous-titres dans plusieurs langues et une accessibilité dans plus de 200 pays grâce à son site Web www.iQ.com, à ses applications mobiles et à ses plateformes de télévision intelligente.

À propos de Snaplii

Snaplii est un portefeuille numérique qui vise à rendre la gestion de patrimoine simple et accessible. La plateforme aide les utilisateurs à atteindre une croissance financière constante grâce à des fonctions comme des remises sur les achats et la flexibilité des actifs multidevises, offrant un environnement sécurisé et transparent pour la gestion financière.

