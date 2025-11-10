Yang Xianghua, président de iQIYI Movie et du Overseas Business Group, a souligné dans son discours liminaire que la Thaïlande a connu une croissance importante de ses effectifs et de ses revenus depuis le début de l'année 2025, la Thaïlande devenant le marché étranger le plus rentable. Plus de 40 dramatiques thaïlandaises ont été lancées sur iQIYI Thailand cette année, dont bon nombre étaient originales. En 2026, iQIYI prévoit d'accroître davantage ses investissements en Thaïlande et vise à doubler le nombre de ses dramatiques thaïlandaises originales, tout en faisant progresser le « programme iQIYI Starship » pour attirer les artistes chinois et thaïlandais sur d'autres marchés internationaux, et développer conjointement des productions haut de gamme avec des studios locaux de premier plan.

Lors de l'événement, iQIYI International a dévoilé sa gamme 2026 de grands C-Dramas, dont « The Legend of Rosy Clouds », « How Dare You! »? , « Le destin vous choisit », « Anecdote du Sud », « Overdo » et « Chasing Jade », couvrant des genres allant de la fantaisie d'époque au romantisme, en passant par le suspense et l'aventure. Parmi eux, « Le destin vous choisit » est dirigé par Guo Hu et met en vedette Ren Jialun et Wang Herun, racontant l'histoire d'amour fantastique d'un esprit de guerre maudit renaissant pour unir ses forces à un cultivateur à la poursuite de la rédemption. « Comment osez-vous? , mettant en vedette Wang Churan et Cheng Lei, est adapté du roman populaire de Qi Yingjun et se distingue par sa fusion comique des thèmes des voyages dans le temps et du milieu de travail moderne.

En tant que nouveau drame phare du Heartbeat Theater d'iQIYI, « Speed and Love » met en vedette Esther Yu, He Yu et Mike Wu sur scène pour promouvoir le drame et la campagne Double 11 d'iQIYI International. « La rapidité et l'amour » sont axés sur la course et la croissance personnelle, explorant des thèmes de confiance, d'ambition et de découverte de soi.

Li Kaichen, vice-président d'iQIYI et chef de l'APAC et de la MENA, a annoncé la nomination d'Esther Yu au poste d'ambassadrice internationale d'iQIYI, après Bai Lu et Chen Zheyuan. Dans le cadre du programme « iQIYI Starship », elle se joindra à de nombreuses activités transfrontalières pour faire progresser la portée mondiale du divertissement en langue chinoise. En Chine et en Thaïlande.

Dans le segment des originaux locaux, iQIYI a annoncé sa gamme de contenu thaïlandais 2026, créée en collaboration avec des studios locaux de premier plan, dont GMMTV, Mandee Work, Idol Factory, Copy A Bangkok et d'autres. La gamme comprend des titres comme « Syndrome d'épuisement professionnel », « Duang with You », « Peach Lover » et la série « 4 Elements », entre autres. La première de la série « Interminable » a eu lieu le 7 novembre. L'équipe principale de distribution et de production de la série « Unknown Lovers », de la série « Lust », de la série « GELBOYS 2 », de la série « Identity Zero » et de la série 188 est également apparue sur scène pour présenter leurs dramatiques et partager des idées en coulisses.

Un autre point saillant a été « Running Man Thailand », produit conjointement par iQIYI et SBS Studio Prism en Corée. Le spectacle met en vedette sept célébrités thaïlandaises populaires - Daou, Nunew, Phuak, Oat Pramote, Ink Waruntorn, Jeff Satur et Tay Tawan - en tant que distribution principale, et devrait commencer à tourner à la fin de 2025 avec une première en 2026. La distribution principale et les producteurs ont fait leurs débuts à l'événement, mettant en valeur l'empreinte croissante d'iQIYI dans la collaboration mondiale en matière de divertissement.

Grâce à iJOY 2026 en Thaïlande, iQIYI a réaffirmé son engagement à long terme envers l'innovation et la créativité transfrontalière, renforçant son rôle de force motrice dans la définition de l'écosystème du divertissement en Asie et élargissant l'influence mondiale du contenu en chinois.

