TORONTO, le 9 mars 2026 /CNW/ - IOPE, une marque clinique de soins de la peau du groupe Amorepacific, chef de file coréenne de l'innovation en matière d'anti-âge, fait officiellement son entrée sur le marché canadien cette semaine. Après 30 ans de recherche et d'expertise en Corée, IOPE étend sa présence en Amérique du Nord grâce à un partenariat de distribution stratégique avec Sephora Canada. La marque est disponible dès maintenant sur Sephora.com et arrivera dans les magasins Sephora partout au pays le 13 mars 2026.

« Nous sommes ravis d'ajouter IOPE à notre assortiment canadien. En tant que marque de soins de la peau, IOPE met l'accent sur la bioscience et la dermatologie, fondée sur la recherche en laboratoire, pour répondre aux enjeux de L'âge et de la santé de la peau. Avec des décennies de recherche et un héritage ancré dans l'innovation, IOPE propose une approche raffinée des soins de la peau haute performance », a déclaré Jane Nugent, vice-présidente principale, marchandisage chez Sephora Canada. « Nous sommes fiers d'être le partenaire exclusif de ce lancement et de poursuivre notre engagement à offrir à notre clientèle des marques coréennes emblématiques de soins de la peau reconnues à l'échelle mondiale. »

Fondée en 1996, IOPE est à l'avant-garde de la recherche coréenne sur l'anti-âge, s'appuyant sur des tests cliniques rigoureux. La marque a été pionnière dans l'avancement d'ingrédients actifs clés, notamment le PDRN, la vitamine C stabilisée et une technologie innovante de stabilisation du rétinol, soutenue par 56 brevets en Corée et plus d'une douzaine de publications scientifiques. Alors que les soins de la peau coréens continuent d'établir la référence mondiale en matière d'innovation et de performance, IOPE figure parmi les leaders les plus respectés de cette catégorie.

Inspirées des traitements professionnels, les formules d'IOPE, reposent sur des recherches fondées sur des données prouvées et sont conçues pour offrir des améliorations visibles de plusieurs de nos préoccupations clés, notamment la texture, la fermeté, l'éclat et la vitalité globale de la peau. Elles permettent ainsi de combler l'écart entre les procédures en clinique et les routines quotidiennes de soins de la peau.

IOPE fait son entrée sur le marché canadien avec neuf produits, issus des collections phares de la marque : XMD, Retinol RX™, vitamine C et PDRN. Les innovations les plus récentes s'inspirent des traitements « skin booster » devenus virales en Corée et ont été cliniquement évaluées pour offrir des résultats comparables à ceux de traitements professionnels à domicile.

Sérum de récupération clinique XMD Stem III (80 $): Inspiré des traitements « skin booster » au PDRN populaires en Corée, ce sérum avancé a été cliniquement testé pour offrir des résultats comparables à ceux de traitements professionnels au PDRN selon six indicateurs clés, notamment une augmentation du volume, une amélioration de l'élasticité et une texture de peau améliorée, sans les temps d'arrêt ni l'inconfort associés aux traitements en clinique. Sa formule révolutionnaire est propulsée par le complexe liposomal PDRN H.A.™ à 92,3 %, qui combine PDRN, acide hyaluronique micro-moléculaire et un complexe apaisant à base d'allantoïne.





2% Rétinol sérum Reti-jectionTM (77 $): Formulé avec une concentration de 2 % de Retinol RX™ -- le complexe rétinoïde exclusif d'IOPE -- ce sérum haute performance est conçu pour optimiser l'efficacité tout en réduisant l'irritation comparativement au rétinol traditionnel. Sa formule contient trois millions de micro-spicules infusées de rétinol afin d'améliorer l'absorption. Dans une étude clinique de quatre semaines, le sérum a réduit l'apparence des rides, minimisé l'apparence des pores et amélioré l'éclat de la peau¹.

IOPE augmente également sa présence avec d'autres innovations haute performance conçues pour redéfinir les normes des soins anti-âge au Canada, notamment le 1% Rétinol sérum super bounce (67 $), formulé avec le complexe rétinoïde exclusif d'IOPE pour une diffusion marqué avec moins d'irritation que le rétinol traditionnel; la 40% Vitamine C crème concentrée (80 $), dotée d'une formule antioxydante à haute puissance; et le PDRN Caféine shot sérum (58 $), qui offre des bénéfices cliniquement démontrés pour lisser, décongestionner et revitaliser la peau.

Les prix des produits IOPE varient entre 9 $ pour un masque individuel, et 93 $ pour la crème XMD Stem III Clinical Recovery Cream.

IOPE est disponible dès maintenant sur Sephora.com et sera offert dans les magasins Sephora partout au Canada à compter du 13 mars 2026.

¹ Résultats basés sur des mesures par instrument issus d'uneétude comparative sur les deux côtés du visage menéeauprès de 32 participants : injection de 2 cc d'un booster decollagène à base de PDLLA + HA dilué à 1:9 et produit utilisédeux fois par jour pendant 4 semaines. Paramètres mesurés : fermeté, rides, pores, éclat et volume

