BURLINGTON, Ontario, 14 mars 2022 /CNW/ - En tant que chef de file mondial dans les secteurs des colis, du fret et de l'expédition à l'échelle internationale, InXpress est déterminée à offrir à ses clients des solutions d'expédition abordables et inégalées dans les emplacements de ces franchises partout au Canada. Chaque emplacement d'InXpress est détenu et exploité par des experts locaux qui se passionnent pour le soutien des petites entreprises de leurs collectivités et qui font tout en leur pouvoir pour offrir à leurs clients des solutions locales personnalisées pour tous leurs besoins d'expédition au pays et à l'étranger.

En tant qu'entreprise franchisée à l'échelle mondiale, InXpress maintient un équilibre solide entre un service hors pair et une capacité mondiale, ce qui lui permet d'offrir à ses clients des capacités d'expédition inégalées, un service personnalisé et des prix concurrentiels. En s'associant à InXpress, les entreprises bénéficient d'une relation directe avec un propriétaire de franchise qui s'investit dans leur réussite, tout en tirant parti de la taille importante de l'entreprise, de son réseau mondial et de ses immenses capacités d'expédition et de fret. Cependant, il y a un autre élément qui distingue InXpress de ses concurrents : sa plateforme d'expédition en ligne novatrice.

Le puissant logiciel d'InXpress transforme les services d'expédition traditionnels partout dans le monde et habilite les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs en commerce électronique partout au Canada. Cette plateforme en ligne de haute performance met à profit une technologie de calibre mondial pour offrir aux entreprises une expérience d'expédition novatrice qui leur permet d'économiser temps et argent. Grâce à la plateforme InXpress, les franchisés sont en mesure d'offrir aux clients des services d'expédition rapide à l'international, des services d'expédition de petits colis nationaux, des services de fret, des solutions de commerce électronique et plus encore à l'échelle mondiale.

La plateforme InXpress uniformise les règles du jeu pour les petites entreprises en leur offrant des tarifs exclusifs pour tous les services d'expédition dont elles ont besoin. Grâce à ce logiciel révolutionnaire, les clients d'InXpress ont accès à des options d'expédition flexibles auprès des meilleurs transporteurs au monde à des tarifs étonnants, et ils peuvent suivre et gérer facilement leurs transactions de n'importe où. Les clients peuvent traiter et programmer facilement les envois internationaux, faire le suivi des colis nationaux et localiser les terminaux en temps réel, et communiquer avec les représentants d'InXpress pour obtenir un soutien rapide et professionnel. Pour en savoir plus sur la plateforme d'expédition en ligne InXpress et sur la façon dont elle peut aider votre entreprise, consultez le site ca.inxpress.com.

À propos d'InXpress

InXpress est une entreprise mondiale qui compte plusieurs franchises au Canada. Elle tire parti de sa portée mondiale, de sa plateforme d'expédition en ligne novatrice et de ses partenariats avec les meilleurs transporteurs au monde pour offrir aux petites entreprises des solutions d'expédition inégalées aux prix les plus bas qui soient.

