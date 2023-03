INVIVA de McKesson Canada établit une nouvelle norme d'excellence pour les cliniques locales de perfusion en oncologie

Le traitement du cancer figure parmi les six agréments accordés à INVIVA, une première pour un réseau national de cliniques privées de perfusion

MISSISSAUGA, ON, le 9 mars 2023 /CNW/ - Le réseau INVIVA de McKesson Canada a satisfait aux exigences du programme d'agrément Qmentum d'Agrément Canada, devenant ainsi le premier et le seul réseau national agréé de cliniques privées de perfusion en oncologie. L'agrément en traitement du cancer soumet INVIVA au même processus d'accréditation que celui utilisé par les hôpitaux qui se tournent vers Agrément Canada pour évaluer les normes d'excellence en matière de qualité, de sécurité et de soins à l'échelle du système de santé.

INVIVA (Groupe CNW/MCKESSON CANADA) INVIVA (Groupe CNW/MCKESSON CANADA)

« L'agrément reflète un respect continu des normes de qualité. En obtenant son agrément, INVIVA envoie un signal clair à son personnel, à ses patients et aux autres prestataires de soins de santé quant à son engagement envers la qualité », a déclaré Pamela Daw d'Agrément Canada. « Cette reconnaissance externe de la compétence d'INVIVA rehausse son profil et renforce la confiance dans ses services. »

Au total, six accréditations ont été accordées à INVIVA : le traitement du cancer, les soins à domicile, les soins ambulatoires, la gestion des médicaments, la prévention et le contrôle des infections, ainsi que les normes en matière de leadership. Le processus d'agrément rigoureux comprenait l'évaluation de plus de 700 normes liées aux pratiques en matière de sécurité, aux sondages externes auprès des pairs des équipes médicales et de soins, à l'évaluation de la satisfaction des patients et à l'adhésion constante à des processus cliniques de haute qualité.

Les patients d'INVIVA bénéficient du soutien d'un solide réseau de plus de 300 infirmières diplômées réparties dans 76 cliniques. Ces infirmières ont une grande expérience de l'administration de médicaments spécialisés et biologiques par voie intraveineuse, sous-cutanée et intramusculaire. Elles possèdent également une formation spécialisée dans de multiples domaines thérapeutiques, notamment l'immunologie, l'oncologie, la neurologie, etc. L'équipe d'INVIVA inclut des cliniciens, des coordonnateurs de soins aux patients et des employés de soutien. Aujourd'hui, le réseau INVIVA offre quelque 18 traitements contre le cancer et possède la capacité de prendre en charge un portefeuille encore plus vaste de traitements oncologiques complexes.

« Pour l'équipe d'INVIVA, il est prioritaire d'offrir aux patients canadiens des soins pratiques, de qualité et accessibles, près de chez eux », a indiqué Lee Steele, vice-présidente et cheffe des soins infirmiers, INVIVA. « Cette nouvelle distinction en oncologie confirme notre engagement envers les soins aux patients dans l'un des domaines thérapeutiques les plus complexes. L'agrément donne l'assurance à nos patients que nos normes sont à la hauteur des soins médicaux qu'ils reçoivent en milieu hospitalier. »

À titre d'entreprise de McKesson Canada, INVIVA fait partie d'un réseau de soins de santé qui se consacre à aider les patients à naviguer dans un système complexe et parfois accablant. Du diagnostic aux programmes de soutien aux patients, en passant par la distribution de médicaments spécialisés de pointe, les processus intégrés de McKesson visent à offrir aux patients une expérience transparente visant à éliminer les obstacles à un accès rapide et pratique aux soins.

« La réalité actuelle des soins de santé, veut que les médicaments spécialisés et les produits biologiques soient de plus en plus considérés comme le meilleur plan de traitement pour les patients aux prises avec une maladie complexe. C'est une bonne nouvelle pour les patients qui peuvent bénéficier de thérapies médicamenteuses plus personnalisées, ce qui peut ultimement améliorer leur qualité de vie », a déclaré Ramy Ayad, vice-président principal, Biopharma et Solutions pour les fournisseurs, McKesson Canada. « L'agrément d'INVIVA par Agrément Canada témoigne de notre mission d'être un chef de file en matière de perfusion, notamment dans des domaines complexes comme l'oncologie. Félicitations aux infirmières et à l'équipe d'INVIVA pour cette importante accréditation obtenue grâce à votre travail acharné et aux commentaires de nos patients et de nos pairs du milieu médical. »

Toutes les cliniques du réseau INVIVA de McKesson Canada ont complété avec succès le programme d'agrément Qmentum et ont été accréditées de manière complète jusqu'en décembre 2026.

À propos d'INVIVA

Créé en 2013, INVIVA est aujourd'hui le plus grand réseau de cliniques de perfusion privées au Canada, comptant 76 cliniques INVIVA qui offrent aux patients une thérapie spécialisée dans un environnement de soin et de compassion. Les experts d'INVIVA travaillent directement avec les fabricants pour prodiguer des thérapies et des soins infirmiers de spécialité aux patients qui en ont besoin tout en en améliorant l'accès. Ils s'unissent aux fournisseurs de soins de santé pour améliorer l'expérience du patient et pour faciliter la gestion des patients souffrant de maladies complexes. Le personnel infirmier chevronné et hautement qualifié aide à gérer divers domaines thérapeutiques aussi variés que la gastro-entérologie, la rhumatologie, la gériatrie et la pédiatrie. En 2023, INVIVA a été agréée dans le traitement du cancer, les soins à domicile, les soins ambulatoires, la gestion des médicaments, la prévention et le contrôle des infections, ainsi que le leadership, devenant ainsi le seul réseau national agréé de cliniques privées de perfusion.

À propos de McKesson Canada

McKesson Canada est un chef de file diversifié en matière de services de soins de santé qui se consacre à l'avancement des résultats cliniques des patients du monde entier. Nos équipes collaborent avec les sociétés pharmaceutiques, les fournisseurs de soins, les pharmacies, les fabricants, les gouvernements et d'autres intervenants afin de fournir des perspectives, des produits et des services permettant de rendre les soins de qualité plus accessibles et abordables. Apprenez-en davantage sur l'impact de McKesson Canada sur pratiquement tous les aspects des soins de santé à l'adresse www.McKesson.ca

À propos d'Agrément Canada

Agrément Canada est un organisme sans but lucratif qui travaille avec les patients, les décideurs et le public pour améliorer la qualité des services sociaux et de santé pour tous. Agrément Canada collabore avec les organismes de santé et de services sociaux canadiens et internationaux afin de développer une culture durable d'amélioration pour renforcer l'efficacité et la sécurité des soins offerts et, ce faisant, pour sauver et améliorer des vies. Plus de 1 000 organismes de santé et de services sociaux et 7 000 sites au Canada et à travers le monde ont été accrédités dans le cadre de nos programmes et services, ce qui a permis d'offrir des soins de santé sécuritaires et de qualité à ceux pour qui comptent le plus, soit les patients et leurs familles

SOURCE MCKESSON CANADA

Renseignements: Andrew Campbell, Relations médias, [email protected]