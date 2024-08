OTTAWA, ON, le 1er août 2024 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) est fière de souligner le Mois de l'inspection des arbres en août. Au cours de cette campagne annuelle, les Canadiennes et Canadiens sont invités à inspecter minutieusement les arbres et les végétaux présents leur cour, leur jardin et les parcs, et de vérifier leur véhicule afin d'y détecter la présence d'organismes nuisibles envahissants.

De nombreux insectes, maladies et phytoravageurs peuvent avoir un effet néfaste important à long terme sur notre environnement, notre agriculture et notre économie. Ils se propagent souvent par l'activité humaine, comme le transport de bois de chauffage et les déplacements routiers d'une région à l'autre. L'agrile du frêne a été particulièrement dévastateur pour les frênes du Canada, entraînant des pertes écologiques et économiques considérables. De même, la spongieuse constitue une menace importante en dépouillant diverses espèces de feuillus de leur feuillage.

Le moyen le plus efficace de lutter contre ces envahisseurs nuisibles consiste à prévenir leur propagation avant qu'ils ne causent des dommages irréparables.

Vous pouvez prendre plusieurs mesures pour protéger nos forêts et d'autres végétaux de ces menaces.

Renseignez-vous pour savoir quoi surveiller dans votre collectivité! Le Canada est un pays vaste qui compte différentes zones climatiques, de sorte que les organismes nuisibles ne sont pas tous répartis uniformément sur l'ensemble du territoire. Consultez le site Web de l'ACIA pour vous renseigner sur les insectes envahissants et les maladies des plantes qui touchent précisément votre collectivité.

Observez tout changement inhabituel ou soudain dans la santé des arbres : décoloration des feuilles, fissures dans l'écorce, trous d'insectes et galeries sous l'écorce enlevée.

Inspectez! Avant et après tout déplacement, inspectez votre véhicule automobile ou récréatif, votre roulotte, votre bateau et tout autre équipement de plein air pour détecter la présence d'insectes (masses d'œufs et spécimens adultes), de semences de même que de débris végétaux et de terre. Cette mesure permet d'éviter de transporter accidentellement des organismes nuisibles dans de nouvelles régions.

Signalez ! Si vous soupçonnez la présence d'organismes nuisibles envahissants, signalez-les immédiatement à l'ACIA afin que nos inspectrices et inspecteurs puissent prendre des mesures et empêcher toute propagation.

Prévenez la propagation! Ne déplacez pas de bois de chauffage. Les insectes et leurs œufs peuvent se cacher sous l'écorce. Achetez plutôt du bois de chauffage local et utilisez-le sur place.

Vous pouvez également participer au défi des héros de la santé des végétaux de l'ACIA. Faites les activités du cahier, invitez vos amies et amis, votre famille et vos voisines et voisins à explorer la nature en plein air, à inspecter les arbres et à partager des photos sur les médias sociaux pendant le mois d'août en utilisant le mot-clic #MoisInspectionArbres. Aidez-nous à propager l'information!

Des végétaux sains contribuent à la qualité de l'air, de l'eau et des sols, favorisent les habitats fauniques et fournissent des ressources essentielles aux industries agricoles et forestières. En travaillant ensemble à la protection de nos espaces verts intacts, toute la population canadienne peut avoir une incidence positive sur la santé des personnes et des animaux, sur l'environnement et sur l'économie.

Citation

« Des végétaux et des arbres en bonne santé sont essentiels pour nos industries alimentaires et agricoles, notre secteur forestier et l'environnement. Pendant que nous soulignons le Mois de l'inspection des arbres, l'Agence canadienne d'inspection des aliments encourage tout le monde à protéger ces ressources importantes en apprenant à inspecter les arbres de sa région à la recherche de signes de la présence d'organismes nuisibles envahissants. »

- Paul MacKinnon, président de l'ACIA

Faits en bref

L'Agence canadienne d'inspection des aliments a fait du mois d'août le Mois de l'inspection des arbres afin d'encourager les gens à contribuer à la protection des arbres du Canada contre les espèces et les ravageurs envahissants.

l'inspection des arbres afin d'encourager les gens à contribuer à la protection des arbres du Canada contre les espèces et les ravageurs envahissants. L'agrile du frêne s'attaque aux frênes et entraîne leur mort en creusant des galeries sous l'écorce et en perturbant le flux des éléments nutritifs de l'arbre. L'agrile du frêne se propage par le transport de bois de chauffage et de matériel de pépinière infestés, mais il se propage aussi en volant. Pour prévenir la propagation de l'agrile du frêne, évitez de déplacer du bois de chauffage et inspectez régulièrement les frênes à la recherche des signes suivants : trous d'émergence en forme de D dans l'écorce; lignes en forme de S sous l'écorce; dépérissement soudain du couvert végétal; augmentation de l'activité des pics.

La spongieuse est une espèce envahissante dont les larves peuvent défolier diverses essences d'arbres et d'arbustes à feuilles caduques, entraînant des effets néfastes importants sur les écosystèmes forestiers et les paysages urbains. Pour aider à prévenir sa propagation, toute personne devrait : inspecter les articles d'extérieur à la recherche de masses d'œufs duveteuses de couleur brun clair sur les troncs d'arbres, les branches et d'autres surfaces; se renseigner sur la spongieuse, ses larves et ses adultes, afin de faciliter leur détection précoce et les efforts de lutte.

Autre menace importante qui n'a pas encore atteint le Canada : le fulgore tacheté, un insecte envahissant qui se nourrit de divers végétaux, dont la vigne. D'autres organismes nuisibles préoccupants, dont la pyrale du buis, qui dévaste les plants de buis, et le scarabée japonais, un ravageur destructeur ciblé par des activités d'éradication en Colombie-Britannique, demeurent aussi des sources de préoccupation importantes pour l'agriculture et les écosystèmes canadiens. Sans être un ravageur, le flétrissement du chêne est une maladie dévastatrice qui touche les chênes partout en Amérique du Nord, entraînant un déclin rapide des arbres, puis leur mort.

