MONTRÉAL, le 12 avril 2024 /CNW/ - Ivanhoé Cambridge et l'équipe du 9e vous invitent à visiter les espaces nouvellement rénovés du 9e le 19 avril prochain, avant son ouverture officielle prévue en mai.

À partir de 9h30, vous aurez un accès privilégié à ce lieu si cher aux Montréalais pour admirer les espaces restaurés avec soin, dans l'esprit de l'aménagement d'origine.

Pendant la visite, vous pourrez échanger avec les représentants de différents partenaires du projet. Cette visite sera également l'occasion parfaite pour prendre des images de l'un des plus beaux lieux patrimoniaux du Québec d'inspiration Art déco.

QUAND : Le 19 avril 2024

9h00 : Accueil des journalistes

9h30 : Visite des lieux

10h30 : Période d'entrevues individuelles

11h30 : Fin de la visite

OÙ : 1500 boul. Robert-Bourassa, Montréal, QC H3A 3S8

À la réception de l'immeuble, quelqu'un vous attendra pour vous guider vers le 9e étage

QUI : Porte-paroles disponibles sur place

Annik Desmarteau , vice-présidente, Bureaux, Québec, Ivanhoé Cambridge

, vice-présidente, Bureaux, Québec, Ivanhoé Cambridge George Drolet , architecte directeur associé principal, EVOQ Architecture

, architecte directeur associé principal, EVOQ Architecture Marco Gucciardi , directeur des opérations, Le 9 e Productions Inc.

, directeur des opérations, Le 9 Productions Inc. Liam Hopkins , chef exécutif du restaurant Île-de-France

Durant l'évènement, café et viennoiseries vous seront servis.

À propos d'Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de grande qualité, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable afin de générer de la performance à long terme. Ivanhoé Cambridge s'engage à créer des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte écologique.

Ivanhoé Cambridge s'associe dans le monde entier à des partenaires stratégiques et à des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l'entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans plus de 1 500 immeubles, principalement dans les secteurs des bureaux, des centres commerciaux, de l'industriel et logistique et du résidentiel. Ses actifs immobiliers s'élevaient à 77 G$ CA au 31 décembre 2023. Ivanhoé Cambridge fait partie de la CDPQ (cdpq.com), un groupe mondial d'investissement. Pour plus de renseignements : ivanhoecambridge.com.

SOURCE Ivanhoé Cambridge Inc.

Renseignements: RSVP : [email protected]