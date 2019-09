Invitation médias - Maestria : Première pelletée de terre du plus important projet résidentiel jamais construit à Montréal

MONTRÉAL, le 24 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Serge Goulet, président de Devimco Immobilier, Normand Bélanger, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ, et Pierre Pelletier, gestionnaire de fonds et premier vice-président, Opportunité et Développement, de Fiera Immobilier, convient les représentants des médias à la première pelletée de terre de Maestria, un projet de plus de 700 M$.

L'événement se tiendra le jeudi 26 septembre 2019, dès 10 h 00, au bureau des ventes du projet.

Pour l'occasion, de nouvelles perspectives de ce projet, les visions architecturale et artistique choisies pour sa réalisation ainsi que l'échéancier des travaux vous seront présentées. De plus, une vidéo promotionnelle artistique hors du commun sera dévoilée en grande primeur.

Les partenaires seront disponibles pour des entrevues individuelles après la cérémonie.

QUOI : Première pelletée de terre de Maestria, le plus important projet résidentiel à usage mixte jamais construit à Montréal



QUAND : Jeudi 26 septembre à 10 h 00 10 h 00 Visite du bureau des ventes et des unités modèles Animation par des artistes (chanteuse, peintre, danseuse) 10 h 30 Allocutions et cérémonie de pelletée de terre



QUI : M. Serge Goulet, président de Devimco Immobilier

M. Normand Bélanger, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

M. Pierre Pelletier, gestionnaire de fonds et premier vice-président, Opportunité et Développement, de Fiera Immobilier



OÙ : Bureau des ventes du projet, situé au 300, rue Sainte-Catherine Ouest, à Montréal. * *Un valet stationnement sera disponible sur place. Le débarcadère sera situé sur la rue De Bleury, 20 mètres au sud de Sainte-Catherine, sur la voie de gauche.

SOURCE Devimco Immobilier

Renseignements: Viviane Ross | 514 827-4250 | vross@national.ca

Related Links

https://devimco.com/