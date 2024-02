Invitation aux médias - Venez rencontrer les contrôleurs routiers à Rimouski

RIMOUSKI, QC, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) invitent la population et les représentantes et représentants des médias à venir les rencontrer lors d'une activité visant à faire connaître leur rôle et à les sensibiliser aux comportements sécuritaires à adopter près des véhicules lourds. Des contrôleurs seront sur place pour répondre aux questions des conductrices et conducteurs, des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds.

Le lieutenant Jonathan Beauvais, de Contrôle routier Québec, sera également présent pour répondre aux demandes d'entrevues.

Date et heure: vendredi 2 février de 10h à 19h et samedi 3 février de 10h à 16h

Lieu : Carrefour Rimouski

419, boulevard Jessop

Rimouski (Québec) G5C 2X8

Contrôle routier Québec est une agence d'application de la loi qui relève de la SAAQ. Elle a pour mandat de surveiller et de contrôler le transport routier des personnes et des biens au Québec.

Par leurs actions, les contrôleurs routiers assurent une plus grande sécurité des usagères et des usagers de la route, protègent le réseau routier et veillent au maintien de l'équité concurrentielle dans le domaine du transport de personnes et de biens.

