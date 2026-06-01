INVITATION AUX MÉDIAS - Vacances d'été : sans budget, les Québécois risquent de payer le prix fort

MONTRÉAL, le 1er juin 2026 /CNW/ - Raymond Chabot, filiale en redressement et en insolvabilité de Raymond Chabot Grant Thornton, invite les médias à informer leur public sur les moyens à privilégier pour éviter le surendettement pour les vacances estivales.

La saison estivale s'amorce alors que plusieurs indicateurs économiques envoient des signaux de fragilité. Le taux de chômage au Québec a récemment atteint 6,2 % en avril, son plus haut niveau en près d'un an, en plus de l'inflation en hausse particulièrement occasionnée par le coût de l'essence élevé (augmentation de 28 % en un an).

Dans ce contexte, un constat s'impose : ne pas planifier son budget vacances, c'est s'exposer à des dépassements et à un risque de surendettement. La prudence et l'anticipation deviennent essentielles pour éviter que les vacances ne se transforment en source de stress financier.

Dossiers d'insolvabilité en hausse

Les données les plus récentes du Bureau du surintendant des faillites révèlent que le nombre de dossiers d'insolvabilité (propositions et faillites) des consommateurs a augmenté de 3 % en mars 2026, par rapport à mars 2025. Du côté des entreprises, le Québec représente à lui seul 52,7 % des dossiers d'entreprises (propositions et faillites) au Canada. Une hausse de l'insolvabilité de 2,6 % est d'ailleurs observée chez les entreprises pour la même période.

Les entrepreneurs ne sont pas en reste

Prendre des vacances lorsqu'on dirige une entreprise ne s'improvise pas, surtout dans un environnement économique exigeant. Fermer temporairement ou déléguer ses responsabilités nécessite une préparation adéquate afin de limiter les risques financiers et opérationnels, et de réellement décrocher.

Les syndics autorisés en insolvabilité de Raymond Chabot proposent ainsi des repères concrets pour aider les Québécois à mieux planifier leurs vacances et protéger leur santé financière, que l'on soit entrepreneur ou consommateur.



Pour des conseils sur les meilleures façons de gérer ses finances personnelles et celles de son entreprise en vue de la période des vacances, les représentants des médias sont invités à communiquer avec Gaëlle Fontaine, conseillère en communications et affaires publiques, à [email protected] ou au 438 349-0842 pour planifier une entrevue avec un syndic autorisé en insolvabilité de leur région.

À propos de Raymond Chabot

Raymond Chabot, filiale de Raymond Chabot Grant Thornton, se spécialise depuis plus de 40 ans dans les domaines de l'insolvabilité et du redressement financier auprès des particuliers et des entreprises. Avec une équipe de plus de 200 professionnels répartis dans quelque 90 bureaux au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, il s'agit du plus important réseau québécois de conseillers en redressement financier et syndics autorisés en insolvabilité. Raymond Chabot se distingue par son expertise ainsi que par son approche humaine et empathique.

SOURCE Raymond Chabot Grant Thornton Administration S.E.N.C.

Source : Francis Letendre, Chef - Communications et affaires publiques, Raymond Chabot Grant Thornton, Tél. : 514 390-4201, [email protected]