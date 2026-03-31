INVITATION AUX MÉDIAS - Paris sportifs en ligne : quand le jeu accélère l'endettement

MONTRÉAL, le 31 mars 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à informer leur public sur un phénomène grandissant : l'endettement par le jeu, particulièrement celui en ligne.

Faciles d'accès, omniprésents sur les téléphones et largement banalisés, les paris sportifs en ligne gagnent en popularité au Québec. Mais derrière l'illusion du contrôle et du « petit pari sans conséquence » se cache une réalité beaucoup plus préoccupante : l'endettement silencieux.

Chez les 18-29 ans, le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances (étude de 2025) indique que 23,5 % des joueurs en ligne subissent des préjudices financiers élevés, incluant des dettes de carte de crédit. Parmi les Québécois qui déposent un dossier d'insolvabilité, le jeu devient d'ailleurs une cause croissante de difficultés financières. Il a connu une hausse de 45 % en cinq ans, passant de 1,42 % en 2019 à 2,06 % en 2024, comme facteur déterminant d'insolvabilité. Cette tendance place d'ailleurs le Québec au premier rang des provinces pour l'impact du jeu sur l'endettement, selon le Bureau du surintendant des faillites.

Pour en savoir davantage sur cet enjeu de surendettement qui gagne en importance, les syndics autorisés en insolvabilité de Raymond Chabot sont disponibles pour aborder les signaux d'alerte à surveiller.

Les médias sont invités à communiquer avec Gaëlle Fontaine, conseillère en Communications et Affaires publiques à [email protected] ou au 438 349-0842 pour planifier une entrevue avec un syndic autorisé en insolvabilité de votre région.

À propos de Raymond Chabot

Raymond Chabot, filiale de Raymond Chabot Grant Thornton, se spécialise depuis plus de 40 ans dans les domaines de l'insolvabilité et du redressement financier auprès des particuliers et des entreprises. Avec une équipe de plus de 200 professionnels répartis dans quelque 60 bureaux au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, il s'agit du plus important réseau québécois de conseillers en redressement financier et syndics autorisés en insolvabilité. Raymond Chabot se distingue par son expertise ainsi que par son approche humaine et empathique.

SOURCE Raymond Chabot Grant Thornton Administration S.E.N.C.

Source : Francis Letendre, Chef - Communications et affaires publiques, Raymond Chabot Grant Thornton, Tél. : 514 390-4201, [email protected]