Invitation aux médias - Troisième édition du parcours de la Découverte Sherbrooke - Pédaler pour les enfants atteints de cancer de l'Estrie et de tout le Québec

MONTRÉAL, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Fondation Charles-Bruneau invite les représentants des médias à vivre les célébrations de départ et d'arrivée des cyclistes de la troisième édition du parcours de la Découverte Sherbrooke, ce samedi 8 juin, dès 8 h 30, au parc Lucien-Blanchard. L'objectif financier est de dépasser le montant amassé l'an dernier qui était de 41 500 $.

On ne le dira jamais assez, le cancer reste la 1re cause de décès par maladie chez les enfants au Québec et le 8 juin prochain, la population de Sherbrooke est invitée à se rassembler pour donner une vague d'espoir à ces enfants. Faites vibrer le cœur de la population sherbrookoise en racontant l'histoire des enfants de votre région qui témoignent de l'importance d'investir dans la recherche et invitez vos concitoyens à venir encourager les cyclistes en grand nombre lors de cette journée festive et familiale.





CÉLÉBRATIONS de DÉPART et d'ARRIVÉE des cyclistes SAMEDI 8 JUIN Parc Lucien-Blanchard 755, rue Cabana, Sherbrooke, J1K 3C3

8 h 15 : Cérémonie de départ des cyclistes du parcours de 80 km 9 h 15 : Cérémonie de départ des cyclistes du parcours de 50 km 11 h 30 : Début officiel des festivités sur le site 11 h 45 à 13 h : Arrivée progressive des cyclistes 13 h 30 : Cérémonie de clôture

Entrevues et photos sur place



L'événement se déroulera en présence de :

Dre Josée Brossard , hémato-oncologue pédiatrique au CIUSSS de l'Estrie-CHUS

hémato-oncologue pédiatrique au CIUSSS de l'Estrie-CHUS Sophie Warren , présidente du conseil d'administration de la Fondation du CHUS

, présidente du conseil d'administration de la Fondation du CHUS Jean-Mo ï se Martin , comédien et fier supporteur de la Fondation du CHUS

, comédien et fier supporteur de la Fondation du CHUS Enzo Hamel , résident de Windsor , en rémission d'un cancer et jeune héros du parcours de la Découverte Sherbrooke

résident de , en rémission d'un cancer et jeune héros du parcours de la Découverte Équipes corporatives : Banque CIBC, IGA, Therrien Couture , Millette et fils, CIMA+, Constructions Christian Belleau, Usihome et Groupe Laroche

À propos du Tour CIBC Charles-Bruneau

Depuis 24 ans, le Tour CIBC Charles-Bruneau est l'une des activités de collecte de fonds les plus importantes au Québec. Grâce à ses grands partenaires et aux cyclistes, l'événement a amassé près de 29 M$ depuis 1995, alors que plus de 25 000 kilomètres ont été parcourus à travers le Québec. Le public est invité à suivre l'événement sur les plateformes Facebook, Twitter, Instagram (#TourCCB) et YouTube de la Fondation.

