Invitation aux médias - Tournée annuelle du directeur québécois d'Unifor Daniel Cloutier Rencontre avec les sections locales d'Unifor de la région du Saguenay

JONQUIÈRE, QC, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Le directeur québécois d'Unifor Daniel Cloutier sera de passage à Jonquière, le 13 janvier prochain, afin de rencontrer les sections locales.

Les médias intéressés peuvent venir rencontrer le directeur québécois d'Unifor pour des entrevues en personne, par téléphone ou par visioconférence.

Quoi : Opportunité d'entrevues sur les enjeux syndicaux régionaux avec le directeur québécois d'Unifor, Daniel Cloutier

Quand : mardi le 13 janvier 2026, (à partir de 10h30)

Où: Hôtel Delta Saguenay - 2675, boul. Du Royaume, Jonquière

Pour prendre rendez-vous pour une entrevue , svp contactez la responsable des communications Véronique Figliuzzi à [email protected]

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Pour information : Véronique Figliuzzi, Unifor-Québec, [email protected]