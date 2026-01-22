Crise forestière : Unifor manifestera jeudi matin à Baie-Comeau pour dénoncer l'inaction du ministère des Forêts

BAIE-COMEAU, QC, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Unifor tiendra une manifestation aujourd'hui à Baie-Comeau devant les bureaux du ministère des Ressources naturelles et des Forêts afin de dénoncer l'inaction persistante du ministère des Forêts face à la crise qui frappe de plein fouet le secteur forestier au Québec. Alors que des centaines d'emplois disparaissent dans plusieurs régions, le syndicat en appelle au leadership du ministre des Forêts, Jean-François Simard et exige la mise oeuvre de réponses concrètes de la part de son équipe.

Sur la Côte-Nord seulement, près de 700 emplois ont été perdus depuis un an, notamment chez Arbec à Port-Cartier et chez Domtar à Baie-Comeau. Cette situation s'inscrit dans une tendance lourde qui touche l'ensemble des régions du Québec, où les fermetures, mises à pied et arrêts de production se multiplient.

« Le secteur forestier est en crise partout au Québec et nous avons l'impression que le gouvernement regarde la situation se détériorer sans trop savoir quoi faire. On ne peut pas simplement laisser les travailleuses et travailleurs perdre leur gagne-pain. Il faut réunir les partenaires, se relever les manches et se mettre en mode solution », affirme Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

La manifestation vise à interpeller directement le ministre Jean-François Simard et dénoncer l'inaction gouvernementale alors que le secteur forestier vit une tempête parfaite. « Les travailleuses et travailleurs, eux, n'ont pas le luxe d'attendre. Quel est le plan de match pour faire face à la crise sur la Côte-Nord ? Quelles mesures peuvent nous donner de l'oxygène à court terme ? De quels outils et investissements avons-nous besoin pour assurer une relance durable à moyen et long terme ? Nous croyons fermement au potentiel forestier de la région et nous avons des idées, mais il faut d'abord se parler. C'est pourquoi nous interpellons le ministre aujourd'hui », ajoute Martin Dugas, coordonnateur québécois du secteur de la foresterie pour Unifor.

Les travailleuses et travailleurs de la scierie des Outardes à Baie-Comeau seront présents, tout comme des travailleuses et travailleurs du secteur forestier de la région, pour faire entendre leur voix et exiger des actions immédiates afin de protéger les emplois, soutenir les installations et assurer l'avenir de l'industrie forestière.

Unifor réitère que sans intervention rapide et structurante du gouvernement, les conséquences économiques et sociales de cette crise continueront de s'aggraver dans plusieurs communautés du Québec.

