Invitation aux médias - Tournée annuelle du directeur québécois d'Unifor Daniel Cloutier Rencontre avec les sections locales d'Unifor de la région de l'Abitibi

AMOS, QC, le 9 janv. 2026 /CNW/ - Le directeur québécois d'Unifor Daniel Cloutier sera de passage à Amos, le 12 janvier prochain, afin de rencontrer les sections locales.

Les médias intéressés peuvent venir rencontrer le directeur québécois d'Unifor pour des entrevues en personne, par téléphone ou par visioconférence.

Quoi : Opportunité d'entrevues sur les enjeux syndicaux régionaux avec le directeur québécois d'Unifor, Daniel Cloutier

Quand : lundi le 12 janvier 2026, (à partir de 10h30)

Où: Section locale 3057 - 82, rue Beaudry, Amos, (QC), J9T 3V2

Pour prendre rendez-vous pour une entrevue , svp contactez Sophie-Rose Surprenant-Paulhus à [email protected]

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Pour information : Sophie-Rose Sureprenant-Paulhus, Unifor-Québec, [email protected], par téléphone au 514-619-3677