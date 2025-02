Invitation aux médias - séance d'information concernant le nouveau poste électrique dans le Quartier latin

MONTRÉAL, le 5 févr. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une séance d'information à propos du projet du nouveau poste électrique dans le Quartier latin.

Cette séance se tiendra le jeudi 6 février 2025, à 13h00, à Montréal, en présentiel.

Claudine Bouchard, vice-présidente exécutive et cheffe de l'exploitation et des infrastructures d'Hydro-Québec et Graham Fox, vice-président - Affaires publiques, relations externes et communications, accompagnés d'experts d'Hydro-Québec, feront le point sur le projet. Ils répondront par la suite aux questions des journalistes.

Date : Le jeudi 6 février 2025 à 13h

Lieu : Montréal

Déroulement :

12 h 45 : Arrivée des médias



13 h 00 : Début de la séance d'information et échanges



13 h 30 : Période d'échanges (sans caméra)



13 h 45 : Période de questions (avec caméra)



14 h 00 : Fin de l'événement

IMPORTANT : Les journalistes doivent s'inscrire pour pouvoir participer.

Veuillez confirmer votre présence auprès de Pascal Poinlane, porte-parole d'Hydro-Québec.

SOURCE Hydro-Québec

[email protected]