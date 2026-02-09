Invitation aux médias : Rendez-vous Relations du travail 2026

MONTRÉAL, le 9 févr. 2026 /CNW/ - L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés présente le Rendez-vous Relations du travail 2026, les mercredis 11 et 18 février en matinée. Cet événement en ligne offre une occasion de repenser les relations du travail dans les organisations québécoises. Les représentants des médias sont invités à assister à l'événement.

Dans un contexte où les obligations légales évoluent rapidement et où les milieux de travail font face à des tensions sociales et à de nouveaux impératifs, le Rendez-vous Relations du travail se positionne comme un espace neutre, rigoureux et essentiel pour protéger le public et accompagner les organisations dans leur adaptation.

Au programme :

Des conférences éclairantes pour faire un bilan de la dernière année et anticiper les défis de 2026 en matière de relations du travail , notamment: Revue législative de l'année 2025 Impact des mesures d'immigration sur l'attraction et la rétention des talents étrangers Décisions jurisprudentielles marquantes de l'année 2025 Lecture prédictive du climat de travail Rassembler à l'ère de la polarisation Prévention des risques psychosociaux

, Entretien entre le ministre du Travail et nouvellement ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Jean Boulet, et la directrice générale de l'Ordre, Manon Poirier, CRHA. Le ministre reviendra sur les réformes des derniers mois et les chantiers qui influenceront les relations du travail en 2026.

Le ministre reviendra sur les réformes des derniers mois et les chantiers qui influenceront les relations du travail en 2026. Tensions et dialogue social : vers un nouvel équilibre entre syndicats, employeurs et gouvernement. Ce panel réunira : Caroline Senneville, présidente de la Confédération des syndicats nationaux Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du Conseil du patronat du Québec Cynthia Cauchon, CRHA, directrice de la médiation, de la conciliation et des services de relations du travail au Ministère du travail du Québec



En bref :

Quoi : Rendez-vous Relations du travail 2026

Rendez-vous Relations du travail 2026 Quand : mercredis 11 et 18 février 2026, en matinée à partir de 8 h

mercredis 11 et 18 février 2026, en matinée à partir de 8 h Où : Diffusion en ligne

Diffusion en ligne Plus d'information : https://evenements.ordrecrha.org/relationstravail/

À propos de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Regroupant 12 000 professionnelles et professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des RH. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA | CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être de la main-d'œuvre. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org .

