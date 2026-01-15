Invitation aux médias : événement Priorités et défis RH 2026

En matinée, des conférences aborderont les défis et les enjeux de 2026, suivies d'une heure de questions-réponses en direct avec des spécialistes. Dans le cadre d'entrevues en après-midi, des expertes et experts chevronnés exposeront leurs prévisions et leurs conseils pour aborder l'année 2026 avec clairvoyance.

Au programme :

Frédérick Blanchette , CRHA, président de Solertia et Camille Durocher-Bundock , M. Sc., CRIA, directrice, développement organisationnel chez Solertia, présenteront les pratiques incontournables en gestion des ressources humaines qui seront à privilégier pour l'année à venir.

En bref

Quoi : Priorités et défis RH 2026

Priorités et défis RH 2026 Quand : le mercredi 21 janvier, à partir de 8 h

le mercredi 21 janvier, à partir de 8 h Où : en ligne

en ligne Plus d'information : https://carrefourrh.org/pdp/prioritesrh26

