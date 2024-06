INVITATION AUX MÉDIAS - Rendez-vous d'affaires de la Francophonie 2024

QUÉBEC, le 3 juin 2024 /CNW/ - Du 12 au 14 juin 2024

Centre des congrès de Québec

1000, boul. René-Lévesque Est, Québec, QC, G1R 5T8

Vous êtes invités à assister à la deuxième édition du Rendez-vous d'affaires de la Francophonie. Au programme, une douzaine de conférences sur diverses thématiques (audace, réseautage et mentorat en entrepreneuriat, puissance et alliances stratégiques des femmes, espace numérique et portrait économique actuel), plus de 600 participants d'une vingtaine de pays, présence de dignitaires et plus!

À ne pas manquer!

12 juin

11 h 30 : Ouverture officielle avec allocutions et prestations

16 h : Dévoilement des résultats d'un sondage exclusif sur la Francophonie

13 juin

La Mission économique et commerciale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), qui se tiendra respectivement à Montréal le 11 juin et en région le 12 juin, s'associera au Rendez-vous d'affaires le 13 juin à Québec. Un nombre très important d'entreprises issues de l'espace francophone, de même que des entreprises québécoises et de la francophonie canadienne se retrouveront ainsi à Québec.

Programmation complète ici.

RSVP auprès d'Isabelle Cloutier par courriel ou au 418 998-2731.

Un événement de Québec International, en collaboration avec le Centre des congrès de Québec et Québec Destination Affaires.

