INVITATION AUX MÉDIAS - Rencontrez le gagnant du lot de 46 000 000 $ au Lotto 6/49

Nouvelles fournies par

Loto-Québec

03 sept, 2025, 09:17 ET

MONTRÉAL, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à rencontrer le gagnant qui a remporté le gros lot de la Boule d'or du Lotto 6/49 le 27 août dernier, soit 46 000 000 $.

L'événement aura lieu le jeudi 4 septembre à 11 h, au Salon de jeux de Trois-Rivières, situé au 1900, boulevard des Forges. 

Veuillez confirmer votre présence à l'adresse [email protected].

Aide-mémoire

 

Quoi :                   

Rencontre avec le gagnant qui a remporté 46 000 000 $

 

Quand :               

Le jeudi 4 septembre à 11 h

 

Où :                       

Salon de jeux de Trois-Rivières
1900, boulevard des Forges
 Trois-Rivières

 

RSVP :                 

[email protected]

Source et renseignements :

Renaud Dugas

Porte-parole et directeur des relations médias

Loto-Québec

514 499-5151

[email protected]

SOURCE Loto-Québec

Profil de l'entreprise

Loto-Quebec