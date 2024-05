INVITATION AUX MÉDIAS - Rencontre annuelle des partenaires de la Politique bioalimentaire - Le ministre Lamontagne met la table pour la prochaine politique bioalimentaire

QUÉBEC, le 28 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, invite les représentants des médias à la cinquième rencontre annuelle des partenaires de la Politique bioalimentaire.

Cette année, la rencontre se tient sur le thème Mettre la table pour l'avenir. Plus de 500 participants sont attendus lors de l'événement, dont plus de 300 personnes sur place. Ce sera l'occasion de présenter l'état d'avancement des cibles et de se prononcer sur les grandes orientations à se donner collectivement pour la prochaine politique bioalimentaire de 2025.

Date : Le 30 mai 2024



Heure : 8 h 30



Lieu : Drummondville

Pour plus de détails, consultez le programme de la journée.

Vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent au service des relations de presse à l'adresse [email protected].

